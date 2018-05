Wieczór Lisztowski Bella Italia już w czwartek 10 maja w Trzebnicy

Niezwykle ciekawie i „włosko” zapowiada się kolejny koncert z cyklu „Wieczór Lisztowski”.

Wydarzenie będzie miało miejsce 10 maja o godz. 18:00

w Trzebnicy w Sali Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej

„BELLA ITALIA”

ELENI IOANNIDOU – sopran

RAFAŁ MAJZNER – tenor

JERZY OWCZARZ – fortepian

Słowo o muzyce – Juliusz Adamowski

Program:

Ferenc Liszt – La Danza z cyklu Soires Musicales di Rossini;

Francesco Paolo Tosti – Ideale (Ideał);

Malia (Czary);

Luigi Denza – Funiculi, funicula

Ferenc Liszt – Li Marinari z cyklu Soires Musicales di Rossini;

Ernesto Tagliaferri-Piscatore e Pussilleco (Rybak z Pussilleco);

Giacomo Puccini – Aria Laurenty O Mio Babbino Caro z opery Gianni Schicchi;

Giuseppe Verdi -Duet Violetty i Alfreda Parigi o caraz II aktu opery Traviata.

przerwa

Francesco Paolo Tosti – L’ultima canzone (Ostatnia pieśń);

Ernesto de Curtis- Non ti scordar di me (Nie zapomnij mnie);

Gaetano Donizetti – Aria Nemorina Una Furtiva Lagrima z opery Napój miłosny;

Ferenc Liszt – Tarantella z tryptyku Venezia e Napoli

Giuseppe Verdi – Duet Violetty i Alfreda Libiamo ne’ lieti calici (Więc pijmy za miłość) z I aktu opery Traviata.

Wykonawcy:

Eleni Ioannidou – sopranistka (sopran spinto) o polsko-greckich korzeniach, ur. we Wrocławiu. Studia wokalne ukończyła z wyróżnieniem w Konserwatorium w Atenach. Edukację kontynuowała w Wiedniu i w Mediolanie. We Włoszech ukończyła również kurs „IlTeatro e la Musica”. Jest laureatką pierwszych nagród międzynarodowych konkursów wokalnych. Koncertowała w Azji (Japonia), Ameryce Północnej i w wielu krajach Europy.

Szczególnie ceni sobie występy we Włoszech (Arena di Verona, La Scala di Milano, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Donizetti di Bergamo) oraz w Operze Narodowej w Atenach. Wystąpiła u boku Jose Carrerasa w Megaron Mousikis Athinon w ramach koncertu charytatywnego dla fundacji działającej na rzecz zwalczania leukemii. Brała udział jako solistka w licznych spektaklach operowych wykonując szereg pierwszoplanowych ról.m.in.: Rozyna w „Weselu Figara” W.A.Mozarta, Parisina w operze G. Donizettiego, Bianchi w operze „Ugo, Conte di Parigi” G.Donizettiego, Norma w operze „Norma” V. Belliniego, tytułowe partie w operach G. Verdiego i G. Pucciniego.

Rafał Majzner – tenor, studia wokalne ukończył w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sąsiadka. Dysertację doktorską w dziedzinie sztuk muzycznych obronił w AM w Gdańsku w roku 2012, a tytuł doktora habilitowanego otrzymał w roku 2017 w AM w Poznaniu. Brał udział w mistrzowskich kursach wokalnych m.in.: prof. Christiana Elssnera, prof. Ryszarda Karczykowskiego, prof. Eugeniusza Sąsiadka oraz Kałudiego Kałudova. Koncertował w kraju i za granicą wykonując repertuar oratoryjny, kantatowy i operowy. Współpracował z wieloma Operami (solista w ponad 500 spektaklach Opery Wrocławskiej) i Filharmoniami. Koncertował we Francji, Austrii, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii i USA. Brał udział w licznych festiwalach muzycznych (w tym Wratislavia Cantans). Jako solista uczestniczył w nagraniach na CD i DVD dzieł J. S. Bacha, G. G. Gorczyckiego, W. A. Mozarta, S. Moniuszki, M. Musorgskiego i K. Szymanowskiego. Jest laureatem krajowych i zagranicznych konkursów wokalnych oraz dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest też autorem licznych publikacji naukowychw dziedzinie teorii i historii muzyki oraz edukacji muzycznej.

Jerzy Owczarz jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. W 2016 otworzył w AM w Poznaniu przewód doktorski. Doskonalił swoje umiejętności na mistrzowskich kursach pianistycznych pod kierunkiem m. in. prof. Istvána Latosa, Aleksieja Orłowieckiego i Borysa Petruszańskiego. Jest laureatem konkursów pianistycznych we Włoszech i w Czechach. Występował z recitalami w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu (w tym dwukrotnie w Filharmonii Wrocławskiej). Koncertował w Anglii, Czechach, na Węgrzech i we Włoszech oraz w szeregu miastach w Chinach. Na zlecenie Agencji Pro Arts wykonał ponad 50 recitali chopinowskich (2014- 2016). Dzięki Agencji Pro Musica wystąpił w Chinach z szeregiem recitali i koncertów symfonicznych (2016 – 2018).

Następne „Wieczory lisztowskie”

Godziński Piano Duo – Arkadiusz i Sebastian Godzińscy

koncerty w dniach 18 – 24 września 2018 r:

18 IX Trzebnica (ostatni koncert w 2018 r.) oraz 21 IX Oborniki Śląskie

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

www.liszt.art.pl