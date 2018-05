Sprzedawanie „kota w worku”, czyli przetargowa ruletka

Gmina ogłosiła II przetarg na sprzedaż działek budowlanych przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy, jednak podobnie jak we wcześniejszych przetargach, zapisy w przetargu są albo niejasne, albo niepełne. Chyba że, ma się informacje, które nie są dostępne dla wszystkich.

Istnieje więc uzasadniona obawa, że ktoś może działać na szkodę gminy…

Dobry, gminny gospodarz, sprzedając mienie publiczne, chce zawsze uzyskać jak największą kwotę. Dlatego nim ogłosi się przetarg, często uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i np. działki, które były przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną zmienia w zabudowę wielorodzinną. Co więcej, dobry gospodarz, dopiero po zmianie planów powołuje rzeczoznawcę i dokonuje wyceny, po to, by działki zostały wycenione rzetelnie i by uzyskać dobrą cenę wywoławczą i ostatecznie, jak najwyższą kwotę ze sprzedaży. Obserwując jednak sprzedaż działek przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy, ma się wrażenie, że być może komuś celowo zależy na niskiej wycenie i na obniżaniu cen w kolejnych przetargach.