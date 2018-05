Skocz ze spadochronem we Wrocławiu – bez szkolenia!

Chcesz spełnić swoje marzenia i skoczyć ze spadochronem? Teraz możesz zrobić to także niedaleko Wrocławia – bez potrzeby brania udziału w szkoleniu!

Do skoku spadochronowego wcale nie potrzebujemy żadnych specjalnych szkoleń – wystarczy, że wybierzemy skok spadochronowy w tandemie. To jeden z ostatnich hitów wśród ekstremalnych rozrywek, chociaż wcale nie jest związany z wysokim ryzykiem. Jak skacze się w tandemie? Kto może wziąć udział w takim skoku? Ile będziemy musieli za niego zapłacić?

Skok w tandemie – podniebna przygoda dla każdego

Skoki spadochronowe w tandemie zaczęły być popularne na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zawitały w latach dziewięćdziesiątych, ale dopiero ostatnie lata sprawiły, że stały się tak popularne.

W tandemie skacze się w dwójkę, a mianowicie biorą w nim udział pilot tandemu oraz pasażer. Pilot to przeszkolony i posiadający odpowiednie uprawnienia instruktor spadochroniarstwa, z kolei pasażerem może zostać niemalże każda osoba, która spełni podstawowe warunki. Pilot i pasażer połączeni są ze sobą uprzężą tandemową. W tych skokach stosuje się też specjalne spadochrony tandemowe, które są większe od standardowych.

Skok spadochronowy w tandemie nie wymaga żadnego szczególnego przygotowania ze strony pasażera – nie trzeba brać udziału w specjalnych szkoleniach oraz badaniach lekarskich. Nie trzeba też mieć szczególnej kondycji.

Główne przeciwwskazania dotyczą stanu zdrowia oraz wzrostu i wagi. W skokach w tandemie nie mogą brać udziału osoby mające mniej niż 120 cm wzrostu oraz więcej niż 100-115 kg wagi w zależności od używanego sprzętu. Wśród przeciwwskazań zdrowotnych znajdują się takie jak ostra niewydolność krążeniowa i oddechowa, epilepsja, wrodzona łamliwość kości, niestabilność kręgosłupa.

Skok w tandemie – krok po kroku

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w skoku tandemowym jest dokonanie rezerwacji – zrobimy to całkowicie przez internet. W przypadku Wrocławia rezerwację możemy wykonać za pośrednictwem strony internetowej https://skacz.pl. Przy rezerwacji wybieramy także rodzaj skoku – z 3000 metrów lub z 4000 metrów, a także określamy, czy ma on mieć miejsce z rejestracją czy bez.

Wysokość wyskoku jest związana z czasem swobodnego spadania, czyli spadaniem jeszcze bez otwartej czaszy spadochronu – to ten najbardziej emocjonujący moment w całym wydarzeniu. Tandem leci wtedy w kierunku ziemi z zawrotną prędkością 200 kilometrów na godzinę bez żadnych ograniczeń! W przypadku skoku z 3000 metrów czas swobodnego spadania to około 30 sekund, natomiast dla 4000 metrów to około 50-60 sekund. Skok z 4000 metrów jest droższy, ale daje również więcej emocji.

Zanim jednak dojdzie do wyskoku z lecącego samolotu, pasażer bierze udział w krótkim przeszkoleniu, podczas którego otrzymuje informacje o przebiegu zdarzenia oraz ryzyku. Otrzymuje również gogle oraz kombinezon, jeśli wymaga tego aura. Samo przygotowanie do wyskoku to zwykle około godziny, więc należy przyjechać do ośrodka nieco wcześniej.

Gdy wszyscy uczestnicy skoku są już przygotowani, wtedy wchodzą do samolotu i wylatują na odpowiednią wysokość. Po wyskoku i swobodnym spadaniu pilot tandemu otwiera spadochron i następuje kilkuminutowe szybowanie aż do momentu lądowania. Lądowanie przy skokach spadochronowych w tandemie jest miękkie, dlatego nie trzeba obawiać się o żadne ryzyko urazów.

Ile zapłacimy za skok spadochronowy w tandemie?

Ceny skoków spadochronowych w tandemie wcale nie są bardzo wysokie. Rozpoczynają się od około 500-600 złotych w przypadku wyskoku z 3000 metrów i kończą na około 950 złotych dla skoków z wysokości 4000 metrów wraz z dodatkową usługą filmowania. Ośrodki zajmujące się organizacją skoków mają również dla swoich klientów dodatkowe obniżki, dzięki czemu za wyczyn możemy zapłacić jeszcze mniej.

Rezerwację na skok spadochronowy pod Wrocławiem można wykonać już teraz przez internet – wystarczy tylko parę minut. Skok można kupić też jako voucher upominkowy i podarować w prezencie bliskiej osobie.

