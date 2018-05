Starość nie radość? Chyba nie u nas! [GALERIA]

Starość to naturalny proces, który jest nieodzownym elementem życia. Niestety często kojarzy się on z chorobami, niedołężnością, biernością czy spadkiem sił. Nic dziwnego, że wielu seniorów tak łatwo się poddaje stereotypom i popada w apatię i niechęć do jakiegokolwiek działania.

Jest to jednak duży błąd!

Bierne spędzanie starości, to szybsze starzenie się organizmu, a więc błędne koło. Mądra aktywność fizyczna (niekoniecznie biegi z przeszkodami, czy wspinaczka alpejska) takie jak delikatna gimnastyka, spacery czy nordic walking mogą być niezmiernie pomocne w zachowaniu zdrowia.

Natomiast zajęcia takie jak koncerty w plenerze, wycieczki, gry w szachy, pozwalają na zachowanie w zdrowiu starszego umysłu. Świetnym pomysłem są też zajęcia manualne, jak warsztaty ceramiczne, plastyczne, krawieckie, robienie dzieł sztuki różnymi metodami, czy nawet zajęcia kulinarne, gdzie oprócz ćwiczeń manualnych jest to okazja do wspólnego spędzania czasu z innymi osobami i do tego, by czuć się potrzebnym i rozwijać swoje umiejętności. Przyjemnie można spędzić czas także na nauce tańca.

Starsze osoby w wielu miejscach w naszym rejonie mają zorganizowane ciekawe zajęcia, które mogą stać się istotnym elementem jesieni życia, tak by była ona piękna i złota.

Zabraliśmy informacje o tym, jakie zajęcia dla seniorów oferują poszczególne gminy w naszym powiecie

Warto do nich zachęcić starsze osoby ze swojego otoczenia!

A jeśli samemu jest się w starszym wieku – nie ma na co czekać! Zamknięcie się w czterech ścianach, oglądanie seriali, albo okupywanie kolejek w przychodniach, to nie jest najlepszy sposób na spędzanie cennego czasu!

Trzebnica

Starsze osoby z tej gminy mają wiele możliwości, jedną z nich jest uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku – „Tęcza”. Na zajęciach można dokształcić się w wielu ciekawych dziedzinach na różnych wykładach i seminariach, pogłębiać swoje pasje. Członkowie UTW „Tęcza” mogą uczestniczyć w zajęciach komputerowych, czy uczyć się języka, a także skorzystać z zajęć nordic walking i innych ćwiczeń gimnastycznych, jak również uczestniczyć w wydarzeniach, takich jak np. Święto Sadów. Miłą odmianą dla seniorów są też organizowane przez UTW wszelkiego rodzaju wycieczki, zarówno te krótkie, jak i dalsze.

Kontakt z UTW „Tęcza” pod numerem telefonu 601 060 945,506 156 270

lub 71 / 714 25 20

Oborniki Śląskie

Przy Obornickim Ośrodku Kultury działa Klub Seniora. Są tu organizowane specjalne wydarzenia dla starszych osób z gminy i miasta. Oprócz tego w Obornikach Śląskich funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego wieku – „Atena”. Ma on szeroki wachlarz wykładów na ciekawe tematy, jak np. „Chemia w gospodarstwie domowym i w kosmetyce” oraz dużą ilość wycieczek, np. do Łodzi, Zgorzelca, Legnicy czy Poznania, a nawet do Paryża. Kontakt z Uniwersytetem można uzyskać pod numerem telefonu 600 314 195, pod którym znajdziemy Ewę Materny.

Oborniki zapraszają serdecznie do udziału starszych osób w różnych wydarzeniach kulturalnych, zajęciach sportowych poprzez stworzenie „Karty Seniora” upoważniającej do 20% zniżki w wielu miejscach, takich jak salony kosmetyczne, siłownie, restauracje, a nawet warsztaty samochodowe. Wniosek o przyznanie bezterminowej karty należy złożyć w biurze podawczym – parter Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl., ul. Trzebnicka 1 lub bezpośrednio u koordynatora projektu.

Wisznia Mała

W gminie funkcjonuje Uniwersytet Dorosłego Człowieka. W ramach tego stowarzyszenia prowadzone są warsztaty ceramiczne, kulinarne, plastyczne, wykłady. W ramach Uniwersytetu prowadzone są też zajęcia z Nordic Walking. Spacery są organizowane w gminie Wisznia Mała i na terenie całego powiatu. Na bezpłatne zajęcia można się umówić pod numerem telefonu 503 045 633.

Zawonia

W Zawoni seniorzy spotykają się wspólnie na różnych zajęciach w czwartki o godzinie 18:00 na Spotkaniach Seniorów, a w środę mogą poćwiczyć spacery z kijkami – Nordic Walking. Zajęcia odbywają się w środę o godzinie 16:00. Zajęcia odbywają się w gronie pewnej ilości osób, więc warto zadzwonić uprzednio i dowiedzieć się, czy w danym tygodniu będą miały miejsce. Nr telefonu do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni to 71/312 81 18.

Żmigród

W Żmigrodzie starsze osoby mają okazję spróbować swoich sił w zajęciach wokalnych dla seniorów, artystycznie i manualnie mogą rozwijać się na zajęciach plastycznych. W mieście funkcjonuje Żmigrodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku – ŻUTW „Humorek”. Oferuje on sekcje tematyczne: językową, komputerową, przyrodniczo-ekologiczną czy sportowo-rekreacyjną. Kontakt do ŻUTW to adres e-mail: zutw.zmigrod@o2.pl.

Poza tym dla starszych osób są przewidziane ćwiczenia sportowe – dla wszystkich Nordic Walking, zajęcia usprawniające „Zdrowy kręgosłup”, a dla pań zarezerwowane są ćwiczenia przy muzyce „Senior Gold”. Zajęcia organizowane są przez Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie. Numer telefonu do instytucji: 71/385 31 34.

Prusice

W Prusicach z kolei dla seniorów jest zorganizowany Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach którego starsze osoby z tej gminy mogą jeździć na przeróżne wycieczki, uczestniczyć w ciekawych wykładach, a także chodzić na zajęcia fitness. Chęć uczestnictwa w zajęciach można zgłaszać, kontaktując się z numerem telefonu 604 250 657.