Jaka przyszłość czeka szpital rehabilitacyjny?

Wnętrza są stare, sprzęty do wymiany, pracownicy zarabiają bardzo źle, ale pacjenci chwalą Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie. Ze sprawozdania, które przedstawił nowy dyrektor wynika, że placówka przez lata była niedofinansowana, a mimo tego udaje się uzyskać kontrakt z NFZ, a z usług szpitala korzysta wielu mieszkańców naszego powiatu.

Jaka przyszłość czeka placówkę, w której zdrowie odzyskuje wielu pacjentów?

Artur Kanicki został pełniącym obowiązki Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie kilka miesięcy temu. Jak sam przyznał zaraz po powołaniu go przez starostę Waldemara Wysockiego na to stanowisko, z placówkami medycznymi nie miał wcześniej do czynienia, ponieważ wcześniej zarządzał Zakładem Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie. Kiedy radni pytali go, jaki ma pomysł na placówkę, poprosił o czas, aby mógł dokładnie zapoznać się z placówką. Tuż przed długim weekendem, Janusz Szydłowski, przewodniczący komisji społecznej zwołał obrady i poprosił nowego dyrektora, aby ten przygotował informacje o żmigrodzkim szpitalu.

W aktualnym numerze 19/2018 NOWej gazety trzebnickiej znajdziesz podsumowanie sprawozdania Artura Kanickiego, w którym przestawił obecną sytuację szpitala, a także kierunki w jakich chciałby rozwijać placówkę.

Tego nie znajdziesz w internecie

Warto interesować się sprawami lokalnymi. Dzięki niezależnemu tygodnikowi – NOWej gazecie trzebnickiej możesz poznać fakty, opinie, komentarze dotyczące swojej najbliższej okolicy. Analizujemy dla Was dane i podajemy najważniejsze informacje, które dotyczą mieszkańców powiatu trzebnickiego. Warto czytać i wiedzieć!