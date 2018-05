Mieszkańcy mają głos! Nie bądź obojętny

Jeszcze do 20 maja mieszkańcy Gminy Trzebnica mają możliwość głosowania na wybrany przez siebie projekt w ramach tegorocznej edycji „Budżetu Obywatelskiego”. Zwycięski projekt otrzyma 100 tys. zł na realizację zadania. Oficjalne rozstrzygnięcie poznamy 4 czerwca.

1. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. Jadwigi w Kuźniczysku” – Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zezwoleń. Wykonanie chodnika służącego poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Trzebnica (zameldowany na stałe bądź czasowo) może oddać tylko 1 głos na wybrane z listy zadanie.

Zagłosować można na kilka sposobów. Bezpośrednio poprzez stronę internetową http://trzebnica.pl/4031/glosowanie-budzet-obywatelskie-2018.html. Co ważne, w głosowaniu internetowym należy potwierdzić swój głos. Po wypełnieniu formularza na wskazany w nim adres email przesłana zostanie wiadomość wraz z linkiem do potwierdzenia.

Niepotwierdzony głos

nie zostanie zaliczony

Można również pobrać kartę do głosowania ze strony internetowej trzebnica.pl i złożyć ją następnie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Karty do głosowania są również dostępne w burze podawczym UM w Trzebnicy. Co ważne, tylko poprawnie wpisany numer pesel, czytelny podpis oraz poprawnie zaznaczony wybór projektu na karcie do głosowani, czyni głos ważnym.