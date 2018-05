Już za chwilę wystąpi Roy Bennet Group w Trzebnicy!

Wspaniała wiadomość dla fanów muzyki. Już dzisiaj na scenie Między Stawami w Trzebnicy o godzinie 19:00. wystąpi znana gwiazda muzyki. Roy Bennet jest artystą, którego muzyka ociera się o funk, reggae, soul i r&b. Wszystkie te style miesza on w jazzowych improwizacjach swoich aranżacji. Podczas występu wokalista zaprezentuje materiał z krążka „Positive Energy”, który jest polecany przez „ucho” Trójki – Marka Niedźwieckiego.

Ale nie tylko utwory

z tego albumu usłyszymy

Także znane kawałki takich sław, jak Ray Charles, Bob Marley, czy James Brown.

Sam Roy Bennet pochodzi z Jamajki. Pomysłodawcą projektu jednak był ktoś inny – basista Krzysztof Witkowski. Oprócz Bennetta, Krzysztof do współpracy zaprosił znaczących w Polsce muzyków, do których należą: Grzegorz Daroń – perkusja – muzyk, kompozytor, producent, współpracownik Justyny Steczkowskiej. Tomasz Pacanowski – gitara, na co dzień gra w zespołach Sidneya Polak oraz Różach Europy (w 12 edycji Jazzu nad Odrą w Trzebnicy występował w Karasiewicz Power Set). Artur Florkowski – instrumenty klawiszowe, a saksofony i flet podda się talentowi Wiesława Mekki.

Marta Wojtowicz