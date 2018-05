Z rodziną najlepiej wychodzi się na… żmigrodzki rynek

Po raz pierwszy 13 maja o godzinie 13:00, odbędzie się Gminny Dzień Rodziny w Żmigrodzie. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie.

Impreza na Rynku jest dedykowana całym rodzinom

Miejsce wydarzenia będzie podzielone na cztery strefy.

Dla Dziecka – tutaj najmłodsze pokolenie będzie miało możliwość zabawić się w artystę plastyka.

Dla Mamy – w tej części zabiegane zwykle mamy będą mogły zadbać o urodę.

Dla Taty – w tym miejscu ojcowie będą mogli pograć np. w piłkarzyki.

Dla Babci i Dziadka – w swojej strefie seniorzy będą mogli zadbać o swoje zdrowie.

Na miejscu dzieci, uczestniczące w imprezie będą miały możliwość skosztowania darmowej waty cukrowej i popcornu, a dorośli kiełbasy z grilla.

Podczas rodzinnego świętowania nie zabraknie także oprawy muzycznej. Na scenie będzie można zobaczyć wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego, działający przy Zespole Placówek Kultury zespół Stars of Melody & City Band, prowadzony przez instruktorkę wokalną Izabelę Możdżeń oraz grupę „Humorek” ze Stowarzyszenia Klubu Seniora.

Organizatorzy zadbali o to, by na żmigrodzkim Rynku występowały wszystkie pokolenia

Podczas fiesty odbędą się dwa konkursy:

Rodzinne Karaoke – rozpocznie się o godzinie 13:15. W konkursie mogą uczestniczyć grupy rodzinne od dwóch do sześciu osób. W grupie mogą być rodzice, dzieci, rodzeństwo, kuzynostwo, czy dziadkowie. Repertuar wykonawców jest przez nich osobiście wybierany, organizatorzy nie narzucają z góry utworów do zaśpiewana Kolejnym konkursem będzie Żmigrodzki Turniej pokoleń. Rozpocznie się on o godzinie 14:30. Do konkurencji sprawnościowych oraz quizu wiedzy o Żmigrodzie może podejść maksymalnie 10 drużyn 4 osobowych, w których składzie muszą być dwie osoby pełnoletnie (nie muszą to być rodzice) oraz dwoje dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Na stronie internetowej Zespołu Placówek Kultury można pobrać kartę zgłoszeniową do tych konkursów. Zgłoszenia rodzin do Karaoke oraz Turnieju przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w Gminnym Centrum Informacji w Żmigrodzie (Tel. 71 385 27 58)lub w Sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie (Tel.71 385 36 72) do dnia 08.05.2018 r.