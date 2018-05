Niedaleko pada jabłko od…Wiszni Małej

W dniu 12 maja odbędzie się 11 edycja Folkloriady czyli przeglądu zespołów ludowych w Szymanowie.

Tegoroczna edycja będzie możliwością świętowania 40-lecia istnienia grupy Szymanowianie

Zespół powstał w 1978 roku z inicjatywy kobiet należących do Koła Gospodyń Wiejskich. W ciągu czterdziestu lat bardzo się rozwinął artystycznie. Początkowo koncertował tylko okazjonalnie, potem pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury grupa rozwinęła skrzydła. Zespół zdobył liczne nagrody na festiwalach ogólnokrajowych, jak i międzynarodowych. Szymanowianie kultywują polską kulturę na Kresach, grając koncerty na Ukrainie (Lwowie, Łucku, Krzemieńcu, Dubnie) oraz na Litwie – w Wilnie.

Wydarzeniem wieczoru będzie występ grupy Dzikie Jabłka

Artyści tworzą bardzo energetyczną muzykę, łączącą w sobie dźwięki melodyjnego polskiego folku, jak i afrykańskie, porywające rytmy grane na bębnach. W swoich utworach wykorzystują czasem egzotyczne instrumenty, jak djembe, dun-dun i tamach, krin, balafon (jest to rodzaj afrykańskiego ksylofonu), wykorzystują liczne etniczne przeszkadzajki, takie jak shekere, guiro, se-se czy zaklinacz deszczu . Do tego wykorzystują także, znane z „naszego podwórka” – skrzypce, gitarę, harmonię polską,czy flet. Do tego dodajmy jeszcze śpiewokrzyk, czyli białe głosy, wykorzystywane w muzyce ludowej.

Zespół znany jest z występu w programie „Must be the music”

MW