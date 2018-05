Znów ktoś podpalił kontenery. Podpalacz poszukiwany!

To nie może być przypadek. W ostatnich tygodniach już kolejny raz strażacy byli wzywani do pożaru kontenerów na śmieci.

Kto i po co je podpala?

Jak powiedział nam Dariusz Zajączkowski, rzecznik prasowy trzebnickich strażaków, w czwartek 27 kwietnia, strażacy dostali wezwanie na ul. Żmigrodzką w Prusicach, a dokładnie na cmentarz. Kiedy dojechali na miejsce okazało się, że palą się dwa kontenery na śmieci.

– Zabezpieczyliśmy miejsce i ugasiliśmy pożar. W wyniku pożaru nadpaliła się parafialna tablica ogłoszeń, a także drzewo – lipa. Na miejsce przyjechał także proboszcz prusickiej parafii.

Jest to zastanawiające, że w krótkich odstępach czasu doszło to do kilku pożarów