Rusza budowa drogi rowerowej

Dobra informacja, już niebawem rowerzyści oraz piesi będą korzystać z nowej drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na trasie Wisznia Mała – Strzeszów.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pt. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”, na które gmina Wisznia Mała otrzymała dofinansowanie.

Wzdłuż drogi biegnącej od Wiszni Małej do Strzeszowa zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy o długości ok. 1,8 km wraz z oświetleniem solarnym w miejscach planowanych przejazdów dla rowerów. Wpłynie to znacząco na poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców, jak i turystów poruszających się na tej trasie.

Z drogi rowerowej skorzystamy już we wrześniu bieżącego roku

– Budowa drogi rowerowej to ważna i potrzebna inwestycja. Wybudujemy ciąg komunikacyjny, z którego będzie korzystało wielu mieszkańców naszej gminy. – powiedział wójt Jakub Bronowicki.