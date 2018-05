Pojedź do Brukseli, z kuponem za darmo

Twój europoseł się nudzi, a Komisja Europejska jest taka straszna? Bruksela – zobacz to sam!

5-7 września 2018r. grupa 16 czytelników z całej Polski poleci do Brukseli na wizytę studyjną. Razem z dziennikarzami z gazet lokalnych rozszyfrują Politykę Spójności i wspólnie przygotują relację z wyjazdu do stolicy UE.

To możesz być TY! Wypełnij kupon ze strony 32 aktualnego wydania gazety i wyślij go do redakcji NOWej Gazety Trzebnickiej na adres: 55-100 Trzebnica ul. Armii Krajowej 2B, najpóźniej do 15 czerwca 2018r. Wyniki do 13 lipca 2018r. na gazetylokalne.pl, tam znajdziesz także regulamin rekrutacji.

Rekrutację na wizytę studyjną „Bruksela – zobacz to sam!” ogłasza Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wspólnie ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych.

