Pedofil zatrzymany przez policję. Umawiał się z 13-latką… [FILM] (AKTUALIZACJA)

Znany wrocławski „łowca pedofili” Krzysztof Dymkowski ujawnił, że dzięki jego prowokacji i współpracy z policją udało się zatrzymać kolejnego pedofila. Dymkowski utrzymuje, że zatrzymany „na gorącym uczynku” mężczyzna, to obecnie mieszkaniec okolic Trzebnicy, który pracuje jako instruktor nauki jazdy.

Motorniczy z Wrocławia od kilku lat, za punkt honoru postawił sobie, że sam zajmie się ujawnianiem pedofili, którzy w sieci, czują się bezkarni. Ma na swoim koncie około 140 udanych prowokacji, w wyniku których mężczyźni umawiający się z dziećmi trafili w ręce policji.

Tym razem, Dymkowski na jednym z portali zaczął pisać z podejrzewanym, podając się za 13-letnią dziewczynkę. Robił to zresztą nie pierwszy raz i kilkakrotnie faktycznie udało mu się razem z policją złapać przestępców na gorącym uczynku. Tym razem było podobnie.

Mężczyzna, Mariusz J. zaczął pisać do, jak sądził 13-letniej dziewczynki i chciał się umówić z nią na seks. Jak opisuje na swoim profilu Dymkowski:

„(…) pedofil umawiał się z 13 latką we Wrocławiu , w dniu 02.05.2018 na stacji MC Donalds na ulicy Krakowskiej , oczywiście na seks,do spotkania nie doszło odwołał spotkanie , w dniu 15 maja 2018 przekazałem na Rakowcu wydruki koresp , i przesłuchano mnie jako Świadka .

Koleżanka Anna nadal utrzymywała kontakt z pedofilem był bardzo wylewny , pisał do dziecka że z kobietą mu się seks nie układa , był Świadom że pisze z 13 latką , pedofil napisał do dziecka że chodzi mu o seks bez „gumki „ ale w miejscu bardzo Ustronnym , pedofil pisał że dziecku weźmie piwko „żubr „ to będzie łatwiejsza . i pedofil był Swiadom że dziecko mieszka na wiosce pod Oleśnicą Ligota Wielka .

Pedofil napisał do dziecka że w dniu 16 maja 2018 ma badania w „Dolmedzie” i że po badaniach przyjedzie na seks , ale też napomniał dziecku że dzień później TZN 17 maja też wpadnie na seks .

Wstępnie pedofila umawiać chcieliśmy koło Stawku , koło działek w Oleśnicy .

Ale przeanalizowałem sprawę tam policja Kryminalna nie miała by się jak schować .

Dlatego jak pedofil chciał przyjechać do wioski dziecka , po konsultacji z Kryminalnymi , z Oleśnicy .

Dziecko napisało do pedofila że będzie na polnej Drodze koło stadionu Na wiosce czekać .

Policjanci schowali się na polnej drodze , ja stałem od ulicy . jak zobaczyłem srebrną Toyotę Yaris , co miała Podwójne lusterka ( tablice nauki jazdy były magnesowe schowane na tylnim siedzeniu) , szybko dałem znać kryminalnym i zajechałem autem tył auta Pedofila Policja zablokowała go z przodu .

Powiem tak . ten facet był tak poniecony bzykaniem dziecka że jak go wyciągnęli z samochodu miał już rozpięty rozporek , jadąc na spotkanie do dziecka pisał aby dziecko wzięło kocyk .

Pedofil się dziwnie tłumaczył że ma córkę lat 15 , a umówił się z 13 latką na uprawianie seksu w miejscu ustronnym !!!! wydruków rozmów jest ponad 300 stron , są trzy rozmowy telefoniczne jak rozmawia z 13 latką i mówi co będzie robił (…)” – PISOWNIA ORYGINALNA