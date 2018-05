Idealny, nowy sposób na marketing w lecie!

Lato sprzyja akcjom marketingowym w terenie, dlatego nie warto robić sobie wakacji od działań reklamowych. Oznacza to, że firmy przez cały rok muszą dbać o komunikację z odbiorcami, dopasowując nośniki do okoliczności. Cieplejsze dni sprawiają, że obszary puste przez pozostałe dni w doku zapełniają się urlopowiczami. Jak do nich dotrzeć?

Właściciele lokali gastronomicznych, ogródków kawiarnianych czy obiektów rekreacyjnych poszukują sposobów na skuteczną reklamę. Zwłaszcza szczyt sezonu, który w miejscowościach nadmorskich lub tych zlokalizowanych w górach czy przy jeziorach przypada na okres maj — wrzesień stwarza wiele możliwości w zakresie reklamy outdoorowej. Zazwyczaj rezygnują oni z nośników stacjonarnych, które mają ograniczony zasięg. Podążając za przyszłymi klientami kładą nacisk na odpowiednie oznakowanie swoich lokali zamawiając windery.

Czym są windery?

Windery przez wizjonerów już od pewnego czasu uznawane są za skuteczną formę reklamy outdoorowej w miastach, na plażach czy w rejonie obiektów rekreacyjnych. Ich opinię wydają się podzielać właściciele lub zarządzający wspomnianymi miejscami, dla których flaga reklamowa na winders.pl jest okazją do zaistnienia w przestrzeni publicznej.

Wspomniane nośniki są kompaktowe i łatwe w montażu oraz demontażu. Składają się z:

aluminiowego masztu,

podstawy (wkręcane do gruntu lub wolnostojące),

flagi z nadrukiem.

Producenci proponują przedmioty w różnych rozmiarach i kształtach. Z opcji personalizacji korzystają ci przedsiębiorcy, którzy chcą wyróżnić swoją markę lub usługę na rynku lokalnym. Decydują się na zamówienie winderów z własnym logo, hasłem reklamowym lub grafiką. To krok w kierunku przykucia, a także utrzymana uwagi odbiorcy na dłużej, wezwania do działania oraz zapamiętania.

Skuteczna reklama latem

Reklama całoroczna jest uniwersalna, jednak w sezonie letnim wielu reklamodawców decyduje się wzmocnić przekaz, używając nośników mobilnych. Windery dobrze sprawdzają się w tej roli, ponieważ łatwo przenieść je z miejsca na miejsce w obrębie deptaku, plaży czy tarasu widokowego. W razie potrzeby można zapakować lekką konstrukcję do dedykowanej torby i zabrać flagę na targi branżowe czy inną imprezę zamkniętą.

Windery są powszechnie stosowane w trakcie wydarzeń plenerowych. Wytrzymała konstrukcja i materiały odporne na działanie czynników atmosferycznych umożliwiają ekspozycję nośników nawet w wymagających lokalizacjach — nad basenami, rzekami, na plaży, w parku czy na stokach.

