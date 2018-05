Gotowe projekty domów energooszczędnych – warto czy nie?

Coraz więcej nowych domów posiada energooszczędne rozwiązania. To korzystny wybór nie tylko pod kątem kosztów, ale również ekologii!

Domy energooszczędne zużywają znacznie mniej energii cieplnej od domów budowanych tradycyjnymi metodami. To przekłada się na mniejsze koszty grzewcze – przykładowo, dom niskoenergetyczny będzie wymagał tylko około 1500-2000 złotych na ogrzewanie na cały rok. To naprawdę niska suma, a jeśli inwestor zdecyduje się na budownictwo pasywne, ceny te mogą być jeszcze niższe.

Projekt domu energooszczędnego zakupisz on-line

Przez długi czas projekty domów energooszczędnych były trudno dostępne. Trzeba było poświęcić więcej czasu, aby znaleźć architekta specjalizującego się w tych właśnie rozwiązaniach. To przekładało się również na koszty związane z przyszykowaniem projektu zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Teraz sytuacja prezentuje się już znacznie inaczej – projekty domów tego rodzaju możemy zakupić nawet przez internet, bez potrzeby wychodzenia z domu (więcej na www.pracownia-projekty.dom.pl)!

Gotowe projekty domów są obecnie bardzo popularne i chętniej wybierane niż usługi biur architektonicznych. Gotowy projekt nie tylko jest tańszy, ale również możemy zobaczyć go dokładnie przed podjęciem decyzji – nie kupujemy zatem kota w worku. W związku z rosnącą popularnością projektów tego rodzaju zaczęto również dołączać do nich te energooszczędne – dzisiaj możemy znaleźć je w bardzo szerokim wyborze on-line.

Wybierz idealny projekt i oszczędzaj!

Jeśli także zastanawiasz się nad skorzystanie z energooszczędnych rozwiązań, ale nie chcesz ponosić przy tym bardzo dużych kosztów, gotowy projekt domu jednorodzinnego może być strzałem w dziesiątkę.

Ceny projektów tego rodzaju wcale nie są bardzo wysokie – zakupimy je już w cenie od około 2000 złotych. Do tej kwoty musimy dodać też wydatek na adaptację, ale zwykle wynosi on od około 1000 do 2000 złotych zależnie od tego, jakie zmiany chcemy wprowadzić. Zatem już na starcie oszczędzamy kilka tysięcy złotych, ponieważ przygotowanie projektu domu w biurze zwykle kosztuje około 10000 złotych, jeśli mówimy o energooszczędnym budownictwie.

Przed zakupem projektu możemy również dokładnie zobaczyć rzuty, wizualizacje, a nawet fotografie budynków wykonane przez inwestorów. Często do dyspozycji mamy też kosztorys pozwalający nam na określenie w przybliżeniu, ile będziemy musieli zapłacić za realizację danej nieruchomości.

Czy gotowe projekty domów energooszczędnych to zawsze najlepszy pomysł?

Warto jednak zaznaczyć, że nie w każdym przypadku gotowy projekt domu sprawdzi się najlepiej. Mowa tutaj w szczególności o sytuacji, gdy nie możemy dopasować go na naszą działkę, która jest zbyt mała albo niewymiarowa. Także pojawia się problem estetyczny – nie wszystkie gotowe projekty pasują inwestorom pod względem ich wyglądu.

Zatem jeśli mamy problematyczną działkę i spośród dostępnych gotowych projektów nie możemy znaleźć żadnej interesującej nas propozycji, warto także skonsultować się z architektem i pomyśleć o zamówieniu dla siebie projektu indywidualnego.

