Za tydzień z NOWą – „Majówka z Unią” – 16 stronicowy dodatek

Już za tydzień z NOWą, 16 stronicowy kolorowy dodatek. Ciekawostki i konkurs fotograficzny. Do wygrania smartfone i nie tylko…



W kolejnym numerze z NOWą Gazetą Trzebnicką otrzymacie Państwo dodatek specjalny, z którego dowiesz się, skąd Unia Europejska ma pieniądze? Będzie też gra planszowa dla rodziny i przyjaciół, kolorowanka dla dzieci. Dowiecie się co młodzi ludzie mówią i co myślą o Unii. Dla Czytelników mamy także „Konkurs fotograficzny” i smartfony do wygrania. Będzie także o Polkach bez kompleksów oraz jak grillować po europejsku. I całkiem na poważnie – na co konkretnie wydajemy unijne środki. 16 kolorowych stron na każdą majową pogodę.

