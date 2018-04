Wiosna za oknem – wiosna w samochodzie

Wiosna zawitała już za naszymi oknami i nie ma możliwości, aby ten fakt przegapić. Zrzucamy ciężkie zimowe płaszcze, odświeżamy garderobę, więc czemu wiosna miałaby nie dotknąć również naszego samochodu? O czym powinniśmy pamiętać, zanim ruszymy w stronę wiosennego słońca?

Umyjmy samochód dokładniej niż zwykle

Niestety, po zimie na karoserii znajdują się ogromne ilości soli, piasku i innych zanieczyszczeń. Warto zatem wybrać się na myjnię. Te automatyczne nie zawsze dają radę usunąć całego brudu i kurzu z samochodu, dlatego raz na jakiś czas należy wybrać się na myjnię ręczną. Jest to szczególnie wskazane po okresie zimowo jesiennym. Dokładne mycie samochodu i zadbanie o odpowiednią pielęgnację jego zewnętrznej warstwy zapobiega późniejszym problemom. Karoseria naszego auta zwłaszcza po okresie zimowym narażona jest na powstanie ognisk korozji, dlatego warto się przyjrzeć czy nie występują na niej odpryski lub naruszenie lakieru. Przy okazji skoro samochód jest umyty od zewnątrz, warto zadbać również o jego wnętrze. Gruntowne odkurzanie, przetarcie wszystkich plastikowych elementów i odkurzenie czy też umycie tapicerki podniesie komfort podróżowania autem.



Uzupełnijmy zawartość płynów i sprawdź wycieraczki

Samochód, podobnie jak człowiek, do poprawnego funkcjonowania potrzebuje odpowiedniej ilości płynów i to nie tylko w postaci benzyny. Wiosenne porządki są również dobrym czasem na kontrolę płynów hamulcowych, chłodniczych oraz olejów – silnikowego i układu wspomagania. Jest to dobry czas, aby zsynchronizować wszystkie te czynności. Warto również zwrócić uwagę na płyn do spryskiwaczy (ten zimowy należy zużyć do końca) i wycieraczki. Pióra w wyniku zmian temperatury mogły się odkształcić, lub guma znajdująca się na nich może nie spełniać już swojej funkcji. Warto więc sprawdzić, czy nie trzeba wymienić ich na nowe.

Nie zapominajmy o zmianie opon

Wszystkie wcześniejsze czynności nie przygotują w pełni naszego samochodu na sezon wiosenno-letni, jeżeli zapomnimy o oponach. Powinno się je wymienić w momencie, gdy temperatura dobowa przekracza 7 stopni. Jest to najważniejsze z dwóch względów – bezpieczeństwa i ekonomii. Opony zimowe w letnich temperaturach zachowują się inaczej. Mieszanka, z której jest wykonana zmieni swoje właściwości przez co droga hamowania może być dłuższa nawet o kilka metrów. Oprócz tego takie ogumienie dużo szybciej się zużywa, narażając nas na koszty. Odstraszać mogą długie kolejki w punktach zmiany opon. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów sprzedawcy dają możliwość umówienia się na zmianę opon w najbliższym serwisie partnerskim. W profesjonalnym warsztacie wykonawca zadba również o prawidłowe wyważenie i ustawienie geometrii kół.

