Problematyczna awaria wodociągu?

Z powodu awarii wodociągu kilku dni trwały prace na ulicy 1 maja w Trzebnicy. Mieszkańcy sąsiednich ulic informowali nas o przerwach w dostawie wody. Na dodatek kilkanaście metrów dalej, w pobliżu ronda widać ślady sączącej się systematycznie wody.

Jak udało nam się ustalić, sprawą zajmuje się już odpowiedzialna za to jednostka, a mianowicie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej „ERGO”.

– Jeśli chodzi o awarię w pobliżu sklepu spożywczego, przy ulicy 1 maja, związane jest to z pękniętą rurą pod znajdującym się tam budynkiem. Na chwilę obecną prace zostały już praktycznie zakończone, więc mieszkańcy pobliskich domostw nie powinni mieć już problemów z ciśnieniem wody czy chwilowymi przerwami z jej dostawą. Natomiast znana nam jest również sprawa z wodą zbierającą się w pobliżu ronda. Powiązane jest to z usuwaną już awarią przy ulicy 1 maja, ponieważ musieliśmy chwilowo odciąć dopływ wody i w tym miejscu zaczęła się ona przesączać przez asfalt. Nie jest to żadna poważna awaria. Sprawą zajmiemy się w najbliższych dniach.

Warto wiedzieć, że wszelkie usterki, czy problemy z wodą można zgłaszać bezpośrednio na numer alarmowy, który działa całodobowo 71 310 12 16.