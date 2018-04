Strażacy interweniowali 39 razy

W poprzednim tygodniu, do różnych akcji strażacy byli wzywani łącznie 39 razy. Aż 4 razy wyjeżdżali do kontenerów, w których paliły się śmieci. Wezwano ich 17 kwietnia do Marcinowa, 18 kwietnia do Pęgowa, a 22 kwietnia do Prusic, a także do Obornik Śl.

W ostatnim tygodniu płonęły też suche trawy. Strażakom zgłoszono pożary w Osieku, w Przywsiu, w Urazie, w Borowie czy Powidzku.

Wlazł kotek na drzewo…

Co ciekawe, 20 kwietnia, o godz. 17 strażacy otrzymali kolejne zgłoszenie o kotku, który wszedł na wysokie drzewo i nie mógł zejść. Tym razem kiciuś wdrapał się na wysokość około 8 metrów w Pęgowie, na ul. Kasztanowej. Zwierzak od rana siedział na dużej wysokości i zaniepokojeni ludzie poprosili o pomoc strażaków. Kiedy Ci przyjechali na miejsce i wstawili wysoki podnośnik, żeby bezpiecznie ściągnąć zwierzaka, kot, jak tylko zobaczył zbliżających się ratowników, zeskoczył z drzewa i uciekł.

Nie wiadomo czy nic mu się nie stało

Akcja trwała 1 godz. i 10 minut, a brało w niej udział 3 strażaków.