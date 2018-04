Wnioski o dopłaty bezpośrednie na ten rok na półmetku

Zostały dwa tygodnie na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.

Od tego roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Jest na to czas do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym kraju.