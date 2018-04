Czy wyprawka 300+ to dobry pomysł?

Nowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości to wyprawka 300+ dla każdego ucznia. Warunki nowego programu rządowego miałyby obejmować wszystkich rodziców, niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Na jakiej zasadzie będą przyznawane, kto i od kiedy może się o nią starać?

Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice mają najwięcej wydatków. Wyprawka szkolna to koszt około kilkuset złotych. Nowy rządowy program może okazać się dla wielu rodzin bardzo pomocny. Jak zapowiada premier, 300 złotych będzie to stawka roczna, która ma przysługiwać każdemu uczniowi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Pieniądze w ramach wyprawki 300 plus mają być przyznawane bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców. Dochody przy staraniu się o świadczenie nie miałyby znaczenia, tak jak ma to miejsce w przypadku programu 500+.

Wyprawka 300 plus dla uczniów miałaby być wypłacana już od sierpnia 2018 roku

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu premiera Morawieckiego:

„Od sierpnia ruszy program wsparcia dla uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia. Co roku, w sierpniu na każde uczące się dziecko rodzice dostaną 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Inwestycja w młodych Polaków to najlepiej wydane pieniądze. Program będzie powszechny i to rodzice będą decydować, na co wydać te pieniądze. My ufamy polskim rodzinom i wiemy, że to one najlepiej znają swoje potrzeby.”

W zeszłotygodniowej sondzie na stronie www.nowagazeta.pl zapytaliśmy czytelników, czy wprowadzenie programu wyprawka 300+ to dobry pomysł?

Odpowiedzi okazały się zaskakujące

Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 89% stwierdziła, że nie jest to dobry pomysł, a środki powinny zostać przeznaczone na doposażenie szkół. Jedynie według 11% ankietowanych jest to dobra propozycja, a dodatkowe środki mogą pomóc rodzicom.