Kraj naszych marzeń czyli przegląd programów artystycznych dzieci

Pod tym tytułem kryje się już XXIII edycja gminnego przeglądu programów artystycznych dzieci „Artystyczny Świat Malucha”. Wydarzenie odbędzie się 24 i 25 kwietnia kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Kownackiego 4 w Obornikach Śląskich.

Ponieważ w tym roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, organizatorzy chcieli nawiązać do motywu naszej ojczyzny. Dlatego tegż tematyka prac ma oscylować wokół idei „Kraj naszych marzeń”.

Jakiego kraju chcą nasze dzieci?

Co roku w przeglądzie artystycznym uczestniczy około 400 dzieci w wieku między 3 a 10 lat. Organizatorzy mają nadzieję rozwijać w młodym człowieku postawę wrażliwą i ciekawą świata. Przegląd ma też za zadanie wzmacniać poczucie własnej wartości. Jest też on okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń.

Początek imprezy zaplanowano

na godz. 9:30

Więcej informacji można uzyskać w OOK. Wierzymy, że powstałe prace będą pełne treści edukacyjnych, ciekawe, a także zróżnicowane pod względem rodzajów prezentacji.

MW