Jaka elita, takie odzywki

Wielkie emocje, nerwy, których niektórzy urzędnicy nie są w stanie utrzymać na wodzy, wybuchy agresji, osobiste docinki, a kiedy już całkiem brakuje argumentów – osobiste wytyki dotyczące wyglądu. Nie, to nie debata polityczna ogólnopolskich polityków, a zachowanie naszych lokalnych samorządowców.

Każdy ma jakieś swoje problemy, mniejsze albo większe, ale przychodząc do pracy powinniśmy zostawić je za drzwiami. Nie wszyscy potrafią radzić sobie z emocjami.

Jednak od polityków i samorządowców wymagamy trochę więcej niż od innych ludzi

To oni mają nas reprezentować i dbać o nasze interesy i publiczną kasę. Ale chyba każdy mieszkaniec chciałby, żeby jego burmistrz czy wójt zachowywał się z klasą.

Niestety, niektórym jej brakuje

Pewnie trochę starsi czytelnicy pamiętają odzywki premiera Waldemara Pawlaka, który zwykł mówić do dziennikarzy „sio”. Ani to grzeczne ani miłe. Podobnych nawyków nabierają nasi lokalni politycy.

W „szał wpadł” ostatnio burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, kiedy nasza dziennikarka pojawiła się na przetargu na ścieżki rowerowe. (Chodzimy na przetargi, bo na stronach BIP-u nie ma wszystkich informacji, lub podawane są z dużym opóźnieniem). Proszę to sobie wyobrazić, sala pełna ludzi: pracownicy urzędu, cała komisja przetargowa, oferenci. Wchodzi burmistrz i mówi: „Dzień doby”. Po chwili orientuje się, że na sali jest dziennikarz Nowej i włodarz zaczyna monolog (cytujemy go dokładnie): „O gazeta Nowa. (Dziennikarz odpowiada dzień dobry). Jak ostatnio napisaliście, że został ogłoszony przetarg, to oni nie wiadomo kto go ogłosił. No niech pani to napisze, bo jak wy piszecie, to nie wiadomo, kto robi przetarg, kto jest inwestorem, Na co. To Nowa gazeta robi przetargi. Was trzeba nauczyć pisać rzetelnie i uczciwie. Nagrało się, niech się pani nie martwi (zwrócił się do dziennikarza, który zerkał na telefon). Może pani to puścić. Pozwalam Pani. Przepraszam za dygresję, ale z dziennikarzami tak jest, że przychodzą na przetargi, a później piszą nierzetelnie o przetargach. Już skończyłem. Proszę kontynuować (zwrócił się do naczelnika wydziału inwestycyjnego)„.

I co w tej sytuacji?

Urzędnicy siedzieli ze spuszczonym wzrokiem, a oferenci z zażenowaniem słuchali wywodu, tym bardziej, że chyba w ogóle nie mieli pojęcia o co chodzi. A jak powinien zachować się dziennikarz? Milczeć?

Ale to nie pierwszy taki „występ” burmistrza, który w ogóle nie krępuje się, że zupełnie obcy ludzie go słyszą. Burmistrz ma zwyczaj zachęcania dziennikarzy, aby przyszli do niego do pracy. „To co, kiedy do mnie przyjdziesz?” – tak zagaduje pracowników Nowej gazety trzebnickiej. No tak, w końcu może zatrudniać kogo chce i kiedy chce. Konkursy na stanowiska? O tym można zapomnieć. Jego dział promocji ma już tylu pracowników, że bije na głowę inne gminy. No, ale jeśli chce się wydawać gazetę, robić sobie zdjęcia za każdym „wyjściem z urzędu”, filmy, no to trzeba mieć dobrze opłacanych pracowników. „3 miesiące ci daje w Nowej. Dokładnie 3, nie więcej” – mówił do jednych z naszych dziennikarek podczas innego przetargu. „To co? Kiedy kończy ci się umowa? Przyjdziesz do mnie później?” – pokrzykiwał podczas poloneza licealistów na trzebnickim Rynku burmistrz, w stronę naszych dziennikarzy. „A ty kiedy kończysz pracę w Nowej?” – pytał innego dziennikarza. Na pytanie skąd burmistrz ma takie informacje, spojrzał na szefa swojej promocji, Szurkowskiego, a ten tylko się uśmiechnął. Wszystko na forum, krzykiem, bez żadnego skrępowania.

Burmistrz nie tylko „gwarantuje pracę” dziennikarzom Nowej, ale próbuje im mówić jak mają pracować. Na jednej sesji krzyczał, że dziennikarka ma się przesiąść, bo siedzi w miejscu dla publiczności (żadnego mieszkańca nie było, krzesła stały puste, zresztą jak zwykle – przyp. red.), zapowiadał, że zrobi z dziennikarzami porządek, bo: „w Sejmie już was nauczyli. Ja też was nauczę” – pokrzykiwał.