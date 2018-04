Ireneusz Mamrot w POLSAT SPORT

Ireneusza Mamrota zna prawie każdy trzebniczanin. O trenerze, który pracował w Polonii Trzebnica zrobiło się głośno, kiedy zaczął trenować Chrobrego Głowów. Jeszcze większy rozgłos przyniosło mu objęcie funkcji szkoleniowca ekstraklasowej Jagielloni Białystok. Wyjątkowy reportaż o trenerze pochodzącym z Trzebnicy przygotowała telewizja POLSAT SPORT.

Kiedy objął stanowisko trenera Jagielloni Białystok, niektórzy podchodzili do niego z rezerwą, bo nie był jeszcze znanym szkoleniowcem. Jego wielka praca, którą wykonał w Głogowie została zauważona, a władze „Jagi” postanowiły mu zaufać. I tak trzebniczanin, Ireneusz Mamrot, który przez wiele lat pracował razem z nami w redakcji NOWej, grał w piłkę w Polonii Trzebnica, a potem był jej trenerem, stał się jednym z najciekawszych polskich trenerów.

Ireneusz Mamrot udzielał już wielu wywiadów dla różnych stacji telewizyjnych, radiowych czy dla gazet. Całkiem niedawno można go było oglądać w programie „Baba za kierownicą”, w którym prowadząca zaprasza gości na przejażdżkę samochodem i stara się wydobyć z nich informacje, które dotyczą ich pracy, ale nie tylko.

Zupełnie inny program przygotował zespół POLSATU SPORT

W niedzielny poranek, od godz. 11 gościem Cafe Futbol był właśnie Ireneusz Mamrot. Oprócz rozmowy w studiu, dziennikarze przygotowali reportaż, w którym rozmawiali ze znajomymi Ireneusza Mamrota, jego współpracownikami, dawnymi kolegami z drużyny Polonii, piłkarzami, których szkolił, poprzednimi klubami.

Realizatorzy programu zawitali także

do naszej redakcji

Chcieli się dowiedzieć, jakim pracownikiem i kolegą był Irek, czy zauważyliśmy, że się zmienił, jak wyglądały i jakie są obecnie nasze relacje. Kiedy udzieliliśmy odpowiedzi na pytania, redaktor POLSAT SPORT stwierdził, że wygląda to tak, jakbyśmy się wszyscy umówili, co mamy mówić. – Nikt nie opowiada o nim nic złego, wszyscy go chwalą i są dumni z jego sukcesów – zaznaczył dziennikarz.

Taka jest prawda

Mimo, że Ireneusz zrobił ogromną karierę, nadal jest skromnym, dostępnym człowiekiem, z którego jesteśmy bardzo dumni. Wydaje się, że w Trzebnicy więcej osób kibicuje teraz „Jadze” niż Śląskowi Wrocław.

Program Cafe Futbol można było obejrzeć w poprzednią niedzielę, teraz materiał dostępny jest tutaj lub na ipla.tv