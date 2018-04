Które drogi póją do remont?

Najwięcej interwencji zgłaszanych do naszej redakcji dotyczy remontów dróg. Nikt nie chce jeździć po dziurach i uszkadzać swojego samochodu. Na początku tygodnia w Żmigrodzie zwołano komisję rady, na której rozmawiano o planowanych pracach. Niestety, mimo zaproszenia nie przyjechał nikt ze Starostwa Powiatowego. Przedstawiono jednak plan remontu „powiatówek”. – Jeśli to, co napisano zostanie wykonane, to będzie bardzo dobrze – zapewniali radni i burmistrz Żmigrodu.

