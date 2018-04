Rozpoczęło się głosowanie Budżetu Obywatelskiego w Trzebnicy. Zagłosuj!

W Gminie Trzebnica ogłoszony został już po raz piąty Trzebnicki Budżet Obywatelski. Jak co roku, na ten cel przeznaczone zostaje 100 000 zł.

Każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Trzebnica (zameldowany na stałe bądź czasowo) może oddać tylko 1 głos na wybrane z listy zadanie.

Zagłosować można na kilka sposobów

Bezpośrednio poprzez stronę internetową trzebnica.pl, w zakładce Budżet Obywatelski 2018. Co ważne, w głosowaniu internetowym należy potwierdzić swój głos. Po wypełnieniu formularza na wskazany w nim adres email przesłana zostanie wiadomość wraz z linkiem do potwierdzenia. Niepotwierdzony głos nie zostanie zaliczony.

Można również pobrać kartę do głosowania ze strony internetowej trzebnica.pl i złożyć ją następnie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego. Karty do głosowania będą również bezpośrednio dostępne w burze podawczym UM w Trzebnicy. Co ważne, tylko poprawnie wpisany numer pesel, czytelny podpis oraz poprawnie zaznaczony wybór projektu na karcie do głosowani, czyni głos ważnym.

Co ciekawe, w tym roku mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili zaskakująco mało pomysłów, bo zgłoszono tylko 4 projekty, w tym 3 w miejscowościach wiejskich i tylko jedną propozycję w mieście.

Który projekt jest najciekawszy?

1. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. Jadwigi w Kuźniczysku” – Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zezwoleń. Wykonanie chodnika służącego poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki) w Taczowie Wielkim” – dzięki budowie boiska wielofunkcyjnego m.in. powstanie zaplecze sportowo-rekreacyjne, które poszerzy możliwość integracji mieszkańców Taczowa Wielkiego, Taczowa Małego, Brochocina oraz Raszowa, poprzez udział w grach zespołowych jak piłka nożna czy siatkówka.

3. „Utwardzenie tras nad zalewiskiem Glinianka w Trzebnicy. Budowa siłowni plenerowej dla każdego, również dla seniora oraz ustawienie plenerowego stołu do gry w piłkarzyki” – projekt ten ma zwiększyć atrakcyjność terenów zielonych nad zalewiskiem i stworzyć w tym miejscu nową strefę aktywności.

4. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Cerekwicy” – zakupiony samochód pożarniczy dla OSP będzie służył mieszkańcom okolicznych miejscowości do niesienia pomocy w sytuacjach takich jak: pożary, wypadki drogowe, udzielanie pierwszej pomocy i klęski żywiołowe. Obecnie OSP w Cerekwicy posiada 35-letni samochód marki Żuk, który nie zawsze sprawdza się w wyżej wymienionych sytuacjach.