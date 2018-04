Familijny konkurs w Żmigrodzie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na konkurs pt.” Moja Rodzina”. Konkurs jest adresowany dla wszystkich rodzin z dziećmi do lat 18.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę plastyczną w dowolnej technice, piosenkę lub wiersz.

Wszystkie prace

będą zbierane

od 16 kwietnia do 7 maja

w GOPS Żmigród

Finał akcji odbędzie się 13 maja. Nagrodą główną są bilety dla całej rodziny do wrocławskiego ZOO. Drugie i trzecie miejsce to karnety do żmigrodzkiego Aquagrodu. Pozostali uczestnicy będą obdarowani niespodziankami.

Oceniane będzie zarówno zaangażowanie całej rodziny w pracę konkursową, jak i walory artystyczne i oryginalność.

MW