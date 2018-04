Był pijany, uciekał przed policją

Podczas patrolu policjanci zauważyli samochód, którego kierowca podejrzenie zachowywał się na drodze.

Kiedy próbowali go zatrzymać, ten zaczął uciekać

Jak się okazało, 40-letni mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Obornikach Śl. pełniąc służbę zauważyli w miejscowość Lubnów kierowcę, który prowadził auto tak jak osoby nietrzeźwe.

– Kierowca ten jechał autem osobowym. Prowadził je w taki sposób, że stwarzał realne zagrożenie na drodze. Policjanci zareagowali natychmiast i chcąc zatrzymać kierowcę do kontroli dali wyraźne sygnały świetlne oraz dźwiękowe, mężczyzna jednak nagle zaczął uciekać. Funkcjonariusze podjęli pościg za pojazdem, którego kierowca pomimo, iż jechał brawurowo, po kilku minutach został zatrzymany przez policjantów i wtedy okazało się, że jest nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie – podaje Piotr Dwojak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Jak się okazało, osobą która wsiadła za kierownicę po sporej dawce alkoholu był 40-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego.

Mężczyzna trafił prosto do policyjnego aresztu

O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz sąd.

– Przypomnijmy, że za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, a kierowca niezatrzymujący się na wezwanie uprawnionego do kontroli funkcjonariusza musi się liczyć z odpowiedzialnością karną nawet do lat 5 – informuje Piotr Dwojak.