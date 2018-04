Zabawy lepienia z gliny

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich z grupy „MISIE”, miały okazję uczestniczyć w warsztatach z gliną, które poprowadziła Lidia Zarzeczna-Szkwerko. Pod okiem artystki, która o glinie wie prawie wszystko, dzieci dowiedziały się, co to jest rzeźba i płaskorzeźba. Sama zabawa gliną była dla dzieci przyjemnością, a kiedy zaczęły powstawać małe arcydzieła, dzieci były zachwycone. Wałkowały glinę, robiły ozdoby zwykłymi przedmiotami, np. końcówką mazaka, koronką. Zanim powstała ostateczna płaskorzeźba, dzieci wielokrotnie niszczyły swoją pracę, by zacząć od nowa, do momentu całkowitego zadowolenia z powstałego dzieła.

Warsztaty ceramiczne pozwoliły dzieciom na kontakt z materią jaką jest glina, a swobodne ugniatanie, ściskanie, wałkowanie świetnie wpływa na rozwój małej motoryki – tak ważnej dla przyszłego pisania, rysowania, trzymania przedmiotów czy wycinania.

Bardzo dziękujemy Pani Lidce za poświęcony nam czas. Dzieci na pewno wiele się nauczyły i polubiły pracę z gliną, co widać na załączonych fotografiach.

J.Ż.