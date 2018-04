Podaruj dom czworonogom. Te psiaki szukają nowego domu

Co roku tysiące pięknych i kochających psów trafia do schronisk w całej Polsce, a tylko mniej niż połowa znajduje nową, kochającą rodzinę. Jeśli szukasz przyjaciela na całe życie, zaadoptuj psiaka, zanim trafi do schroniska, gdzie jego szanse na znalezienie pełnego ciepła domu maleją jeszcze bardziej.

Jeśli zastanawiacie się, czy adoptować psa czy dać chociaż jakiejś bidzie dom tymczasowy, to jest idealny moment. Dla tych pod opieką Trzebnickiego Klubu Psa to już ostatni dzwonek, by psiaki znalazły kochający dom.

EGON – do adopcji. Cudowny, ułożony młody psiak, który uwielbia ludzi i bardzo tęskni za kontaktem z człowiekiem. Będzie idealnym towarzyszem każdej rodziny.

FELIKS – do adopcji. To kundelek małych gabarytów. I choć wyglądem może nie powala na kolana, może nie przykuwa wyjątkowo uwagi, to jego uwielbienie dla ludzi, jego potrzeba bliskości i kontaktu jest ogromna. Bardzo potrzebuje swojego domu. Odwdzięczy się na pewno dozgonną wiernością.

AKSEL – do domku tymczasowego. To mały, kundelek, kochany i uroczy. Wychowywał się w jednym domu ze swoim towarzyszem Majkim. Także dom tymczasowy w dwupaku byłby spełnieniem wszelkich marzeń

MAJKI – do domu tymczasowego. Jest troszkę większy od Aksela, ale to wciąż drobny psiak, bardzo grzeczny i przyjazny.

Kontakt w sprawie adopcji:

Trzebnicki Klub Psa

e-mail: tkp.zsercemdozwierzat@gmail.com

tel: 575 524 814 / 881 720 473 (po godz 17-tej w dni robocze)