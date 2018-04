Piwo w gminnym ośrodku zdrowia

To jest skandal. Komuś chyba naprawdę coś się pomieszało. Jak można reklamować piwo w ośrodku zdrowia? – pyta oburzony Czytelnik i pacjent placówki. Na dowód wysyła do nas zdjęcie planszy reklamowej umieszczonej w trzebnickiej placówce.

Zadzwoniliśmy do ośrodka zdrowia. Zapytaliśmy burmistrza co sądzi o sprawie i kto był pomysłodawcą oraz kto wydał zgodę na reklamę piwa. Zwróciliśmy się również do Rzecznik Praw Pacjenta i Ministerstwa Zdrowia. Odpowiedzi, które otrzymaliśmy zaskoczyły nawet nas.