Projektowanie agregatów hydraulicznych – na co zwrócić uwagę?

Agregaty hydrauliczne – zwane również zasilaczami hydraulicznymi – służą zasilaniu maszyn lub innych urządzeń wyposażonych w silniki hydrauliczne. Zasilacze hydrauliczne mogą być stosowane w napędach hydraulicznych o obiegu zamkniętym lub otwartym. Wyróżnia się agregaty o konstrukcji stacjonarnej i kompaktowej. Agregaty hydrauliczne znajdują zastosowanie w przemyśle, leśnictwie, rolnictwie, górnictwie, w branży budowlanej, w przemyśle hutniczym, papierniczym i górniczym.

Budowa agregatów hydraulicznych

Agregaty hydrauliczne budowane są z takich elementów jak:

– silnik elektryczny,

– pompa hydrauliczna,

– filtry,

– wskaźnik poziomu oleju,

– manometr,

– zbiornik olejowy oraz szybko-złączki i przewody ciśnieniowe.

Dodatkowo zasilacze hydrauliczne mogą być wyposażane w takie elementy jak

– chłodnica powietrzno-olejowa albo wodno-olejowa,

– czujniki temperatury oleju i czujniki ciśnienia,

– dzielniki strumienia,

– grzałki olejowe,

– termostaty i presostaty,

– wskaźniki poziomu oleju i hydroakumulatory.

Agregaty stacjonarne a kompaktowe

Agregaty stacjonarne to duże zasilacze wykorzystywane do zasilania urządzeń przemysłowych: pras, wind, podnośników, manipulatorów przemysłowych i do innych stacjonarnych aplikacji w przemyśle.

Agregaty kompaktowe odznaczają się mniejszymi gabarytami oraz zwartą konstrukcją. Mogą być wykorzystywane w przemyśle, a także wszędzie tam, gdzie konieczne jest zasilanie siłowników i silników w cyklach pracy przerywanej.

Zalety agregatów hydraulicznych

Do niewątpliwych zalet agregatów hydraulicznych należy zaliczyć nieskomplikowaną budowę oraz niewielkie skomplikowanie technologiczne. Dzięki małej wrażliwości elementów roboczych na zanieczyszczenia cieczy roboczej agregaty hydrauliczne cechują się dużą żywotnością oraz łatwością eksploatacji i konserwacji.

Możliwości precyzyjnego sterowania parametrami cieczy, wysoka sprawność oraz energooszczędność sprawiają, że zasilacze hydrauliczne odznaczają się dużą wydajnością i efektywnością. Parametry zasilaczy mogą być elastycznie dopasowane do wymagań oraz potrzeb konsumentów.

Na co zwrócić uwagę projektując agregaty hydrauliczne?

By móc zaprojektować zasilacz hydrauliczny, istotne jest podanie jego podstawowych parametrów, które określą specyfikę oraz konstrukcję urządzenia. Przed zamówieniem projektu zasilacza hydraulicznego konieczne jest podanie takich informacji jak:

– szacunkowe gabaryty i wymiary,

– opis zastosowania agregatu hydraulicznego,

– temperatura otoczenia i warunki robocze,

– sposób sterowania – ręczne lub elektryczne,

– praca zasilacza – ciągła, przerywana,

– wymagany moment obrotowy w silniku,

– ciśnienie w układzie,

– wymagana siła robocza w siłowniku.

Przy intensywnej eksploatacji zasilacze hydrauliczne wyposażane są w chłodnice, natomiast podczas pracy w niskich temperaturach w konstrukcjach implementuje się nagrzewnice. Pompy agregatów hydraulicznych mogą być montowane w na zbiorniku, pod zbiornikiem lub obok zbiornika.

W zależności od parametrów, zasilacze hydrauliczne projektuje się wykonane w całości pod indywidualne potrzeby ich użytkowników. Wówczas projekt oraz produkcja przebiega wedle ściśle określonych parametrów podanych w zamówieniu.

Jeśli wymagania dotyczące konstrukcji i specyfikacji agregatów hydraulicznych są mniejsze, wówczas wykorzystywane są seryjnie produkowane kompaktowe zasilacze dopasowywane do potrzeb klienta na podstawie katalogów dostarczanych przez producenta.

Więcej na ten temat dowiesz się na stronie: https://www.fluiconnecto.com/pl/grupy-produktowe/zasilacze-agregaty-hydrauliczne