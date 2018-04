Poszukiwania sukni ślubnej. Terminy, które powinnaś znać!

Wybór i zakup sukni ślubnej to jedna z najważniejszych decyzji, które stoją przed każdą przyszłą panną młodą. Aby prawidłowo wszystko zorganizować, warto jednak wiedzieć, kiedy najlepiej rozpocząć rozglądanie się za suknią ślubną. Nie powinnyśmy bowiem robić tego zbyt wcześnie, ale także nie warto odkładać tej ważnej decyzji na zbyt późno. Kiedy więc zacząć szukać sukni ślubnej? Sprawdźmy!

Poszukiwania sukni ślubnej – od czego zacząć?

Możemy śmiało powiedzieć, że poszukiwania sukni ślubnej możemy rozpocząć już tuż po zaręczynach. Początkowe czynności, które wykonamy, nie oznaczają bowiem od razu udania się do salonu sukien ślubnych na pierwszą przymiarkę, którą warto odłożyć nieco w czasie.

Pierwsze, co warto zarobić, to dokładnie określić, czego tak naprawdę szukamy. W tym celu dobrze jest ocenić samodzielnie typ swojej sylwetki oraz poczytać o ślubnych kreacjach, które najlepiej prezentują się na figurze o kształtach zbliżonych do naszych. Spośród dostępnych modeli wybierzmy ten, który pasuje zarówno do naszego stylu, urody, jak i klimatu wesela. Suknia ślubna jest bowiem także elementem, który powinien pasować do naszej wizji zabawy weselnej.

Na wstępnym etapie poszukiwań idealnej sukni ślubnej warto regularnie przeglądać inspirujące zdjęcia ślubnych kreacji oraz ślubne czasopisma. Wybierajmy zdjęcia sukni, które nam się podobają i odkładajmy je w jedno miejsce. Okażą się niezwykle przydatne podczas pierwszej wizyty w salonie sukien ślubnych.

Pierwsza wizyta w salonie sukien ślubnych – kiedy się na nią wybrać?

Optymalnym terminem na pierwszą wizytę w salonie sukien ślubnych jest czas ok. 6-5 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Taki zapas czasu pozwoli nam bowiem w spokoju odwiedzić kilka salonów, przymierzyć wszystkie sukienki, które nam się spodobają oraz w spokoju wybrać tę najlepszą. Dotyczy to zwłaszcza salonów w większych miastach, np. we Wrocławiu. Wybrany przez nas salon sukien ślubnych może mieć bowiem już zapełniony grafik na najbliższe dni, warto wiec umówić się z nim z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlaczego tak wcześnie?

Wybrany salon sukien ślubnych z Wrocławia będzie musiał mieć bowiem czas potrzebny na sprowadzenie wybranej przez nas sukni, na jej idealne dopasowanie do naszej sylwetki oraz wprowadzenie poprawek. Na to wszystko potrzeba sporo czasu, więc im szybciej wybierzemy suknię, tym będziemy spokojniejsze, że będzie ona gotowa w dniu naszego ślubu.

Ostatnie poprawki sukni ślubnej – kiedy się na nie umówić?

W salonie sukien ślubnych będziemy musiały pojawić się co najmniej trzy razy. Na pierwszej wizycie (na ok. pół roku przed weselem) wybierzemy suknię ślubną, krawcowa pobierze nasze wymiary i spisze wszystkie nasze sugestie odnośnie wyglądu sukni. Zdecydowane na zakup panny młode podpiszą także umowę z salonem i wpłacą zaliczkę za suknię.

Następnie, nasza suknia ślubna zostanie uszyta. Kiedy będzie gotowa, zostaniemy zaproszeni przez salon sukien ślubnych na kolejną wizytę. Jeśli okaże się, że suknia pasuje na nas idealnie, a my nie mamy dodatkowych uwag, suknię zabierzemy do domu. W większości przypadków konieczne będzie jednak wprowadzenie drobnych poprawek, które krawcowa wykona w ciągu kolejnych dni lub tygodni. Trzecia przymiarka zazwyczaj jest także tą ostatnią i warto wykonać ją na ok. 2 tygodnie przed ślubem.

Dlaczego właśnie wtedy?

Otóż, często zdarza się tak, że przyszłe panny młode nieco chudną bezpośrednio przed planowanym weselem. Przeprowadzenie ostatnich modyfikacji sukni ślubnej niedługo przed tym ważnym wydarzeniem gwarantuje więc, że w dniu ślubu będzie ona idealnie dopasowana do naszej figury.

Planując ślubne przygotowania warto także wiedzieć, że każdy salon sukien ślubnych posiada nieco inne terminy. W niektórych suknie ślubne szyte są bowiem praktycznie od ręki, w innych z kolei czas oczekiwania na drugą przymiarkę może wynosić nawet kilka miesięcy. Dlatego, warto odpowiednio wcześnie skontaktować się z wybranym salonem i dokładnie dowiedzieć się o jego terminach. Mieszkanki Wrocławia i okolic mogą wybrać swój salon sukien ślubnych Wrocław na Weselezklasa.pl. Na portalu tym znajduje się bowiem rozbudowana lista najlepszych wrocławskich salonów ślubnych wraz z ich danymi kontaktowymi.

