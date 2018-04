Oprawa ślubu – o tych elementach nie możesz zapomnieć!

Ślub i wesele to najważniejszy dzień w życiu każdej Młodej Pary. Trzeba go więc odpowiednio uwiecznić, aby mieć pamiątkę na długie lata. Dlatego tak ważny jest odpowiedni wybór fotografa i kamerzysty. Jak wybrać, aby nie przepłacić i być zadowolonym z efektów?

Zdjęcia i film z wesela to pamiątki, na których nie warto oszczędzać. W końcu jest to wspomnienie na całe życie, nie tylko dla Młodej Pary, ale też całej rodziny. Dlatego zamiast wykonywać film i zdjęcia we własnym zakresie, warto postawić na profesjonalistów. Trzeba tutaj jednak pamiętać, żeby poszukiwania fotografa i kamerzysty rozpocząć jak najwcześniej, gdyż najlepsi potrafią mieć terminy zarezerwowane nawet na rok do przodu.

Aby podjąć odpowiednią decyzję warto dać sobie czas i nie wybierać fotografa czy kamerzysty pochopnie. Autor poradnika Planujemy wesele – jak znaleźć fotografa i kamerzystę? wskazuje, jak wybierać usługi, by być spokojnym o efekt końcowy i cieszyć się pamiątką z wesela w postaci filmu i zdjęć. My skupimy się na najważniejszych elementach, na które trzeba zwrócić uwagę.

Zapoznaj się z portfolio

Fotografom i kamerzystom można wierzyć na słowo, ale zdecydowanie lepiej potwierdzenia ich umiejętności poszukać w portfolio. Wybierając fotografa naprawdę warto dobrze przejrzeć galerię zdjęć, jakie fotografowie umieszczają na swoich stronach internetowych. Ważne są zwłaszcza te momenty, których fotograf nie może wyreżyserować np. zdjęcia zrobione podczas tańca, dlatego przeglądając portfolio to właśnie na nie trzeba zwrócić szczególną uwagę. Bardzo ważna jest jakość zdjęć. Kolory powinny być żywe i nasycone. Warto też pamiętać, że dobre zdjęcie ze ślubu to takie, na którym widać prawdziwe emocje, gdzie w gestach, spojrzeniach widać uczucie. Zdjęcia powinny być jak najbardziej naturalne, a ich retusz powinien być tylko dodatkiem, a nie podstawą zdjęcia.

Przeglądając portfolio danego fotografa, należy zastanowić się, czy jego styl i wizje, kreatywność, ujęcia a nawet barwy nam odpowiadają i czy to właśnie to, czego szukamy. Z kolei wybierając kamerzystę warto skupić się przede wszystkim na jakości nagrywanego obrazu, dźwięku, obróbce całego zebranego materiału, a także na tym, jak układa się współpraca z kamerzystą i czy złapiemy z nim dobry kontakt. Im swobodniej będziemy się czuć w jego towarzystwie, tym swobodniej będziemy zachowywać się przed kamerą. Dobry kamerzysta to taki, który sam będzie potrafił znaleźć ciekawe kadry i stworzyć jak najbardziej naturalne ujęcia.

Ustal szczegóły

Trzeba też pamiętać o ustaleniu wszelkich szczegółów z fotografem, tj. powiedzieć mu, na czym najbardziej nam zależy, które momenty ślubu czy wesela są dla nas kluczowe, no i ustalić wszelkie szczegóły techniczne, typu cena, ilość odbieranych zdjęć, obróbka zdjęć, jak będą wyglądały albumy, na kiedy zdjęcia będą gotowe do odbioru itd. Im dokładniej przedstawimy fotografowi i kamerzyście naszą wizję i oczekiwania, tym łatwiej będzie mu dostosować się do naszych wymagań. Wybierając fotografa przede wszystkim musimy zastanowić się, na czym najbardziej nam zależy, jakie zdjęcia nam się podobają i jaki powinny mieć klimat. Niezwykle istotna jest również cena usługi, warto już na pierwszym spotkaniu z fotografem zapytać, w jakich godzinach fotograf będzie obecny na weselu i ile trzeba będzie dopłacić za ewentualne dodatkowe godziny jego pracy, a także czy umowa obejmuje jakiś dodatkowy bonus np. w postaci sesji narzeczeńskiej tuż przed ślubem. Z fotografem i kamerzystą warto zawrzeć umowę, w której spiszemy wszystkie ustalenia, aby mieć pewność, że nasze oczekiwania zostaną spełnione.

Gdzie szukać fotografa i kamerzysty?

Poszukiwania warto rozpocząć od zrobienia rozeznania wśród bliskich i znajomych, którzy ślub i wesele mają już za sobą. Być może będą w stanie polecić usługi kogoś sprawdzonego, z których sami skorzystali. Warto poświęcić na podjęcie decyzji trochę czasu, popytać na forach internetowych lub umówić się z kamerzystą i fotografem na spotkanie, bo w trakcie realnej rozmowy czasem łatwiej jest podjąć ostateczną decyzję. Każdy fotograf i kamerzysta ma swój własny styl, dlatego ważne jest, aby pasował on do naszego gustu. Zwłaszcza, że ofert profesjonalnych usług jest dzisiaj bardzo dużo, nawet w mniejszych miejscowościach. Przykładowo w samej Trzebnicy swoje usługi na ślub oferuje 27 kamerzystów (źródło: filmy-wesele.pl). Decyzja o wyborze tego najlepszego nie będzie więc łatwa.

Wybierając fotografa i kamerzystę warto postawić na osobę, dla której tworzenie pięknych pamiątek z dnia ślubu jest prawdziwą pasją, a nie tylko sposobem na zarobek. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że zdjęcia będą klimatyczne, naturalne, dobrej jakości i uchwycą wszystko to, co w dniu ślubu najważniejsze.

