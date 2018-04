Jutro z NOWą specjalny dodatek „Majówka z Unią”. Wygraj Smartfona!

Już jutro (czwartek) z NOWą Gazetą Trzebnicką ukaże się 16-stronicowy dodatek pt. „Majówka z Unią”. Oprócz wielu ciekawych informacji, gry planszowej dla dzieci, mamy dla naszych Czytelników ciekawy konkurs i świetną nagrodę.

Wygrać można smartfona Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB Dual SIM LTE Black. Jak to zrobić? Wystarczy zrobić zdjęcie i wysłać je na adres: konkurs@gazetylokalne.pl

Pokaż swoją Unię Europejską. Pokaż, na co w Twojej miejscowości wydaliśmy unijne pieniądze. Ścieżka rowerowa, odnowiony rynek, plac zabaw, a może coś zupełnie innego?

Na zdjęcia, także selfie, czekamy do 31 maja 2018r. Format JPG lub PGN, do 2 MB. Wyniki ogłosimy 30 czerwca na www.gazetylokalne.pl i na stronie Twojej gazety lokalnej.

Organizatorem konkursu „Unia lokalnie – pokaż to na zdjęciu!” jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w ramach projektu „InForMe – Działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności przez media lokalne w Polsce” realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2017CE16BAT063 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.