Drobny deszcz, a trzebnickie ulice jak rwąca rzeka [FILM]

Przed chwilą nad Trzebnicą przeszła burza. Opady deszczu przyrodzie bardzo potrzebne, jednak na drogach zrobiło się bardzo „mokro”… Kierowcy uważajcie na pieszych! Bo przy takich kałużach łatwo kogoś pobrudzić.

Nam nasuwa się tylko jedno pytanie. Co dzieje się z kanalizacją w Trzebnicy, skoro po każdym deszczu na ulicach mamy „rwące potoki”. Czy to jest normalne? Czy może jednak urzędnicy powinni zająć się tematem kanalizacji w mieście? Co myślicie na ten temat?