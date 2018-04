Domowe filtrowanie wody: miej zdrową wodę zawsze przy sobie!

Filtrowanie wody z kranu poprawia jej smak, eliminuje nieprzyjemny zapach, jak również oczyszcza z metali ciężkich i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów. Przefiltrowana woda jest tym samym smaczniejsza oraz dużo zdrowsza!

Woda z kranu nadaje się do spożycia, bo jest stale monitorowana przez zakłady wodociągowe oraz odpowiednie służby sanitarne. Jednak z jakiegoś powodu wolimy dźwigać plastikowe butelki z wodą, niż pić nieprzegotowaną wodę z kranu. Odpowiada za to jej smak i zapach. Dzięki filtrom można wyeliminować zarówno nieprzyjemny zapach, smak, ale także zanieczyszczenia, które mogą znajdować się w wodzie kranowej. Jeśli chcesz mieć przy sobie zawsze zdrową i smaczną wodę, to poznaj butelkę z filtrem Dafi.

Co eliminuje filtr do wody?

Filtr węglowy umieszczony w butelce Dafi absorbuje chlor. Tym samym przefiltrowana woda lepiej smakuje i pachnie. Co więcej, dzięki filtrom pozbywamy się wszelkich zanieczyszczeń, które zostały wytrącone z sieci wodociągowych. W ten prosty sposób zyskujemy zdrową i smaczną wodę, którą możemy ciągle mieć przy sobie.

Filtr w butelce Dafi pozostawia w wodzie niezmienioną ilość minerałów naturalnie w niej występujących – głównie wapń i magnez.

Dla kogo jest butelka Dafi?

Butelka Dafi jest mała i lekka, dlatego możesz zabrać ją ze sobą wszędzie. Do pracy, na spacer, na wakacje, na siłownię, na wycieczkę, czy do szkoły. Waży jedyne 33 g, a jej pojemność to 0,5 litra – czyli w sam raz. Wyposażona jest w filtr węglowy, który usuwa chlor i zwiększa jakość filtrowanej wody. Od teraz nie musisz kupować wody w plastikowych butelkach, tylko wybrać estetyczne i zdrowsze rozwiązanie. Butelka Dafi to alternatywa dla każdego, komu zależy na smaku wody, ekologii, oszczędnościach, zdrowiu, jak i wygodzie.

Ekologia

Z roku na rok zwiększa się nasza świadomość ekologiczna. Dbamy o segregację śmieci, do sklepu nosimy ze sobą materiałowe torby, a także przykładamy wagę do tego, jakie jedzenie, ubrania i kosmetyki kupujemy. Jeśli kupujemy wodę butelkowaną, to z pewnością zdajemy sobie sprawę, ile śmieci dodatkowo produkujemy. Nie zawsze była alternatywa, jednak dziś, zamiast kupować kolejną butelkę PET możesz wybrać butelkę z filtrem – butelka Dafi zastępuje 300 półlitrowych butelek PET. Co to oznacza dla środowiska? Dużo! Nie trafi do niego aż 26,4 kg dodatkowego plastiku.

Oszczędność

Raz kupujesz butelkę Dafi i nie musisz już pamiętać o regularnym kupowaniu wody w sklepie. Tym samym oszczędzasz czas, a przede wszystkim pieniądze. Nie wierzysz? Policz, ile zapłaciłeś za plastikowe butelki z wodą w ostatnim miesiącu. Sporo, prawda? Kupno butelki Dafi na sklep.dafi.pl to jedna z lepszych inwestycji na naprawdę długi czas!

Zdrowie

Filtr w butelce Dafi oczyszcza wodę z chloru, przy zachowaniu niezmienionej ilości minerałów, takich jak wapń i magnez. Picie wody z butelki Dafi jest zdrowym i wygodnym rozwiązaniem na każdy dzień.

Wygoda

Butelka Dafi prócz powyższych plusów ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – jest wygodna. Mieści się do torebki, można ją zabrać wszędzie i nie zajmować sobie głowy kupowaniem wody w plastikowych butelkach. Jest na tyle lekka, że będzie praktycznie nieodczuwalna w bagażu, a ułatwi życie na wszelkich wyjazdach, w pracy, a nawet w domu. Docenią ją osoby, które dbają o optymalne nawodnienie organizmu, uprawiają sporty, są zapracowane bądź żyją w ciągłym biegu.

Warto zainteresować się butelką z filtrem Dafi. To wygodna i ekologiczna alternatywa dla zwykłych plastikowych butelek z wodą. Filtr oczyszcza wodę poprawiając jej smak i zapach. Butelka Dafi wyposażona jest w 3 filtry do butelki, a także ergonomiczną zakrętkę. Całość prezentuje się nowocześnie i stylowo. Zadbaj już dziś o swoją wygodę i dobre samopoczucie wybierając butelkę z filtrem Dafi.

SPONSOROWANE