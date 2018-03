Zegarki męskie – ABC trendów

Zegarek jest przymiotem, który odróżnia mężczyzn od chłopców. Chodzi, rzecz jasna, nie o sam fakt posiadania czasomierza, a umiejętność noszenia go. Dobranie zegarka do okazji, ubioru czy stylu życia to sztuka, którą mało kto opanował, a niemal każdy powinien. Od najprostszych zegarków kwarcowych po skomplikowane chronometry – co mężczyzna powinien wiedzieć o czasomierzach i jak wybrać model dla siebie?

Czy każdy facet powinien mieć zegarek sportowy?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się dość oczywista. Czasomierz sportowy jest wygodny, wytrzymały i wielofunkcyjny. Który mężczyzna zrezygnowałby z takiego gadżetu? Właśnie… gadżetu – bo tym właśnie jest ten typ zegarka w zdecydowanej większości przypadków. Zegarek męski jest dodatkiem dopasowanym do potrzeb i sytuacji. Niejednokrotnie jego największą zaletą okazuje się wodoodporność, ale czy na pewno termometr, barometr, wysokościomierz i GPS są koniecznością? Mimo licznych pozornie niepotrzebnych funkcji, zegarki sportowe i militarne są niezwykle popularne. Choć nie jest to urządzenie dla każdego, nie należy go lekceważyć.

Nie trzeba być himalaistą ani taternikiem, żeby w pełni docenić większość funkcji oferowanych przez czasomierz sportowy. Pierwsza przychodzi na myśl masywna koperta, która zapewnia wodoszczelność i chroni szkiełko przed zarysowaniami. Sprawdza się świetnie podczas mniej ekstremalnych form aktywnego wypoczynku, takich jak kajakarstwo, żeglarstwo czy sporty zimowe. Typowe dla modeli sportowych podświetlenie jest zwyczajnie wygodne, niezależnie od stylu życia, a funkcje takie jak budzik czy GPS okazują się zbawienne podczas wyjazdów pod namioty, gdzie żywotność baterii w telefonie nie wystarczy.

Czasomierz biznesmena – czy zawsze na bransolecie?

W kompletnej opozycji do zegarków sportowych stoją modele „poważne”. Cudzysłów wynika z faktu, że każdy zegarek może być poważnym, komponującym się z właścicielem dodatkiem, jeśli zostanie dobrany z głową. Zegarki męskie można nazwać „poważnymi” jeśli spełniają kilka kryteriów, m.in.:

Wyglądają lepiej na nadgarstku osoby, której bliżej do 40 niż 20 lat.

Pochodzą od sprawdzonego producenta o wieloletniej tradycji.

Na bransolecie srebrnej, złotej lub… żadnej?

No właśnie, bransoleta – jak to z nią jest? Wydawać by się mogło, że jest elementem obowiązkowym czasomierzy biznesowych. Zegarki na bransolecie nosili dziadek, ojciec, a nawet James Bond (poza dobrymi filmami, w których grał Sean Connery). Co sprawia, że młoda kadra menadżerska i kierownicza stroni od bransolet na rzecz pasków skórzanych i nylonowych? Odpowiedź tkwi w postępującej modzie na minimalistyczne wzornictwo i łagodniejszej etykiecie biurowej. Paski są wygodniejsze, lżejsze i łatwiej dopasować je do niezobowiązująco eleganckiego ubioru.

Po czym poznać modne zegarki w stylu smart casual?

Minęły czasy ścisłego dress code’u. Większość pracodawców wymaga (zależnie od szczebla organizacji) stylu business casual, smart casual, a nawet casual. Punktem wyjścia każdego z tych stylów jest minimalistyczny czasomierz. Modne zegarki wyróżniają się dużą, białą tarczą i subtelnym designem. Wskazane są połączenia koloru srebrnego z czarnym lub złotego z brązowym, więc skórzany pasek jest nie tylko propozycją, a wręcz obowiązkiem!

Charakterystyczny dla modnych zegarków jest również wschodzący trend – pasek nylonowy, nazywany również paskiem NATO. Zegarek na nylonowym pasku zdobił nadgarstek Bonda lat 60 i wczesnych lat 70, a w ostatnich latach przeżywa drugą młodość! Pasek NATO jest wygodny, ma intrygujący, wielokolorowy design, który podbił serca zarówno wieloletnich miłośników sztuki zegarmistrzowskiej, jak i osób wybierających swój pierwszy czasomierz.

