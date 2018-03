Poczta elektroniczna z biegiem czasu przejmuje coraz więcej funkcji niegdyś realizowanych przez tradycyjne urzędy pocztowe. Obecnie aby otrzymać czasopismo, nie musisz zatem zamawiać prenumeraty w tradycyjnej formie. Właściwie sam proces zamawiania także okazuje się zbędny, tzw. newslettery trafiają bowiem tam, gdzie życzy sobie tego nadawca, a nie odbiorca. Newslettery w działalności marketingowej pełnią bardzo ważną rolę. Co jednak zrobić, aby potencjalny klient zechciał udostępnić nam swój adres mailowy? Trzeba przyłożyć szczególna wagę do wyglądu zapisu do newslettera, zgodnie z porzekadłem, że pierwsze wrażenie jest zawsze najważniejsze. Zasady konstruowania zapisów do newslettera przedstawią Ci poniżej specjaliści z firmy edrone.me.

Najpierw pomyśl o odpowiedniej lokalizacji…

O istnieniu czegokolwiek w sieci internetowej świadczy przede wszystkim widoczność danego zapisu. Użytkownik odwiedzając Twoją stronę powinien od razu zobaczyć miejsce na zapis do newslettera, przy czym nie może jednak utrudniać mu to dokonania zaplanowanego zakupu. Postukuje się, aby zapisy do newslettera umieszczać po prawej stronie ekranu lub ewentualnie na dole ekranu, biorąc pod uwagę naturalne ruchy gałek ocznych człowieka przy przeglądaniu jakichkolwiek treści. Jeśli jednak chodzi o sk;epy internetowe, najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się być umieszczenie formularza na przykład w zakładce kontaktowej albo na stronie bloga.

Później pomyśl o designie…

Nie da się ukryć, że wygląd formularza to bardzo istotna kwestia. Jeśli nie przyciągnie on uwagi klienta, szanse, że przyniesie on pożądane rezultaty są bardzo niewielkie. Powinien on zawierać jedynie fachowo wykonane fotografie, a kolorystyka całego zapisu musi się odpowiednio komponować ze stylistyką całej strony. Pamiętaj też o tym, że lepszemu i szybszemu konwertowaniu formularza sprzyja w szczególności wykorzystanie dodatkowych plików multimedialnych. Udowodniono, że im bardziej profesjonalnie wygląda dany formularz, tym szanse, e zainteresuje on jak najwięcej klientów, proporcjonalnie rosną. Na zdjęciach powinny widnieć istniejące w rzeczywistości postaci, co zwiększy wiarygodność przekazu.

Na koniec wyznacz nagrodę…

Aby zachęcić klientów do skorzystania z naszej oferty, zaproponuj im coś w zamian. Musi to być jednak coś naprawdę atrakcyjnego dla danej grypy docelowej. Warto podkreślać różne promocje oraz okazje dla klientów. Nie wolno zapomnieć również o bezpieczeństwie ich danych osobowych, wielu klientów oczekuje bowiem od firmy, że przekazane przez nich informacje pozostaną poufne. Zadbaj tez o jasność informacji w formularzu oraz ich rzeczywista niezbędność.

