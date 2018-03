Co z Lasem Bukowym? Zaalarmowali nas zdenerwowani Czytelnicy [SONDA]

W ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy od zaniepokojonych Czytelników telefony, żebyśmy zainteresowali się Lasem Bukowym, ponieważ trwa tam intensywna wycinka drzew.

Przypomnijmy, że Nadleśnictwo Oborniki Śląskie informowało na łamach naszej gazety o planowanych pracach. Jak podano, cała akcja ma na celu ochronę lasu oraz zabytków w lesie. Nie wszystkim jednak to się podoba. Na kilku grupach na Facebooku, zrzeszających okolicznych mieszkańców, trwa dyskusja na temat zasadności i ukrytych intencji leśników. Internauci sugerują, że jest to próba przygotowania terenu pod zabudowę lub pozyskania surowca na sprzedaż. Inni ironizują, że z lasu ma powstać Park Bukowy, a zamiast Leśnych Przedbiegów będą Polne lub Rolne. Przeciwnicy wyrębu lasu pokładają nadzieję w ochronie siedlisk rzadkich ptaków. Nadleśnictwo mówi o ochronie spacerowiczów i wiekowych budowli sakralnych. Te same powody Nadleśnictwo wymieniało w roku 2015 i w czasie największej (1000 drzew) wycinki w roku 2011.

Co na to mieszkańcy?

Czy jesteście zaniepokojeni działalnością Nadleśnictwa? Czy może doszukujecie się drugiego dna, czy jednak wierzycie w dobre intencje Lasów Państwowych? Jesteśmy ciekawi Waszej opinii i zapraszamy do dzielenia się z nami Waszymi spostrzeżeniami.