Wszędzie dobrze, ale najlepiej w… Żmigrodzie

Gmina Żmigród zachęca w nietuzinkowy sposób do osiedlania się na swym terenie. Chodzi konkretnie o konkurs #ZameldujSięWGminieŻmigród.

Jest on dedykowany wszystkim osobom, które w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku zameldują się na pobyt stały na terenie gminy Żmigród i do dnia rozstrzygnięcia konkursu nie zmienią miejsca zameldowania.

Jak wziąć udział w konkursie?



Dlaczego warto zamieszkać w Gminie Żmigród? Z Urzędu Stanu Cywilnego (pok. nr 10 w Urzędzie Miejskim), w Biurze Promocji i Współpracy Zagranicznej (pokój nr 1) oraz na stronie www.zmigrod.com.pl . należy pobrać formularz i wypełnić go i co ważne odpowiedzieć na pytanie:

Co można wygrać?

Przewidziane nagrody to rower miejski, jak również gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.