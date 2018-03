Jesteś przedsiębiorcza? To projekt właśnie dla Ciebie!

Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt „Przedsiębiorcze Kobiety 2.0”. Założenie organizatorów akcji to założenie działalności gospodarczej przez minimum 51 kobiet.

Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do programu?

Inicjatywa jest przeznaczona dla wszystkich kobiet powyżej 30 roku życia, które są bierne zawodowo. Pierwszeństwo zaś mają kobiety z obszarów wiejskich, objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji oraz takie, które mają grupę inwalidzką. Liczba miejsc jest ograniczona i projekt jest adresowany do 60 z nich. Będą one uczestniczyły w szkoleniach i doradztwie na temat najpierw założenia, a potem prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Co dalej?

Kiedy już ustalimy, że ten program jest dedykowany właśnie dla nas, należy złożyć wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z Biznes Planem. Podstawą do otrzymania tego wsparcia będzie natomiast podpisanie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność musimy musi być zarejestrowana na terenie naszego województwa.

Kobiety, które zdecydują się na otworzenie własnej firmy muszą prowadzić działalność przez minimum 12 miesięcy.

Jakie korzyści?

Uczestniczki projektu otrzymują wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacje na założenie firmy w wysokości do 25 000 zł osobę oraz tzw. wsparcie pomostowe, zarówno doradcze, o charakterze specjalistycznym , jak i finansowe – do 1.850 zł/miesiąc na pokrycie kosztów związanych ze składkami ZUS, podatkami, itd.. Wsparcie to będzie trwało przez pierwszy rok działalności.

Gdzie należy się zgłosić?

Rekrutacja do projektu prowadzona jest już od grudnia 2017 i potrwa do końca lipca 2018

Dalsze wiadomości na temat projektu można znaleźć na stronie: przedsiębiorczekobiety2.eu, są one też udzielane w Biurze Projektu pod numerem telefonu : 605 202 076 i 605 202 026. Informacje na temat projektu są też udzielane drogą mailową pod adresem: kontakt@przedsiebiorczekobiety2.eu

MW