Poszukaj jajeczek od Zajączka. Sprawdź szczegóły

To już obornicka tradycja. Od 2015 roku w Wielką Sobotę, organizowane jest „Poszukiwanie Zajączkowych JAJEK”.

Na czym to polega?

Na facebookowym wydarzeniu o tej nazwie, organizator zabawy, o ustalonej godzinie wrzuca zdjęcia miejsc, w których ukrył słodkie upominki. Uczestnicy zabawy mają za zadanie rozpoznać miejsca ze zdjęć, udać się do nich i odnaleźć jajka. Każdy, kto je znajdzie, proszony jest o zrobienie zdjęcia i wysłanie go przez Facebooka do organizatora zabawy. Ten od razu je publikuje i dzięki temu można się dowiedzieć, która jajeczka zostały już odnalezione!

„Jak co roku ogłaszam wielką akcję poszukiwania zaginionych jajek, które powypadały mi podczas kicania w różnych częściach Obornik Śląskich. Dotychczas Wasza pomoc okazała się niezawodna, tak więc i tym razem mam nadzieję, że pomożecie w poszukiwaniu mojej zguby!” – zaprasza do zabawy organizator – Zajączek.