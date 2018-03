Czarny piątek – to już dzisiaj

W większych miastach całej Polski 23 marca, czyli dziś organizowane są protesty, głównie kobiet, przeciwko ustawie o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.

Najważniejsze zgromadzenie jest organizowane w Warszawie, pod sejmem RP, natomiast najbliższy nam odbędzie się we Wrocławiu o godzinie 16.00 pod pręgierzem.

Pierwszy i największy, jak do tej pory, protest odbył się 3 października 2016 roku. Wydarzenie to przeszło do historii jako Czarny Poniedziałek. Kobiety z całego kraju uczestniczyły w protestach i ubierały się na czarno.

Dziś strajki odbywać się będą jedynie w większych miastach Polski

Przypomnijmy, o co chodzi

Ustawa przewiduje, że w naszym państwie prawo antyaborcyjne zostanie zmienione i dotychczasowy tzw. kompromis zastąpi ustawa o całkowitym zakazie aborcji, nawet w przypadkach, do których dopuszczała ją obecna ustawa z 1993 roku, a mianowicie zagrożenia zdrowia lub życia matki, istnienie podejrzenia ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu oraz w przypadku, gdy ciąża jest wynikiem czynu bezprawnego i nie przekracza 12 tygodnia.

Na początku tego roku został przeprowadzony sondaż, z którego wynika, że 85 % Polaków jest przeciwnych zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego, z nich zaś najwięcej osób (44%) jest za pozostawieniem ustawy w jej obecnej formie. Za zaostrzeniem ustawy było około 15% badanych.

Kobiety w całym kraju w zdecydowanej większości sprzeciwiają się temu, by decyzje o ich losie podejmowali obcy im ludzie. Niezależnie od swojego stosunku do samej aborcji. Ważne jest dla nich to, my same mogły mieć głos we własnej sprawie.

Panie obawiają się odebrania im prawa głosu, niezależnie od tego, jaką podejmą decyzję i co same uważają na temat aborcji. Jak podają organizatorzy, w proteście nie chodzi o to, by być za aborcją, ale o wolność wyboru. Kobiety sprzeciwiają się ograniczeniu swojej wolności, tak niedawno i mocno wywalczonej.

Już dziś okaże się

jak duże będą protesty?

Jak rząd zagłosuje? Czyjego głosu posłucha? Zwolenników czy przeciwników projektu zaostrzającego prawo aborcyjne?

Czy jesteś za zaostrzeniem przepisów o aborcji? Tak, powinny być zaostrzone

Nie, ma zostać tak jak jest

MW