Tomek „Kowal” Kowalski w swoim nowym teledysku [FILM]

W dniu 18 marca na oficjalnym kanale Tomasza „Kowala” Kowalskiego pojawił się najnowszy teledysk do utworu „Spróbuj”. Tekst do tego utworu został napisany przez samego piosenkarza, natomiast za muzykę odpowiedzialne są trzy osoby – Łukasz Krzywicki, Marcin Trojanowicz i Sebastian Piekarek.

Realizacją teledysku zajęła się firma Rafaellofilm, która już wcześniej współpracowała z muzykiem, m.in. przy realizacji clipu do adaptacji słynnej piosenki „Fairytale of New York”, nagranej wspólnie z zespołem Benjaming`s Clan.

Autorski tekst wokalisty mówi o pokładach agresji, drzemiących w każdym człowieku, niezależnie od jego sytuacji życiowej. Ukazuje też głębokie przekonanie autora o tym, że kobiet należy bronić w sytuacji zagrożenia.

Teledysk do najnowszego kawałka zwycięzcy 4 edycji programu „Must be the Music” został nakręcony w samej Trzebnicy i najbliższych okolicach miasta. Wnętrza zaś pochodzą z trzebnickiego klubu „Dwa poziomy”. Oprócz Tomka w tym teledysku występują jego znajomi, a także aktorka – Malwina Stępińska. Clip można już oglądać na serwerze YouTube. Ma on w chwili pisania tej informacji już 2115 wyświetleń, mimo że publikacja była zaledwie 2 dni temu.

Zachęcamy Wszystkich do obejrzenia teledysku

do utworu „Spróbuj”

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M.W.