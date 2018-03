Za kilka dni przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni

Czas letni teoretycznie „zabierze” nam godzinę snu. Mimo to od tego momentu będziemy mogli cieszyć się dłuższym dniem. Kiedy przestawiamy zegarki?

Czas zmieniamy, żeby lepiej wykorzystać światło słoneczne. Czas zimowy, to nic innego jak po prostu czas środkowoeuropejski. Czas letni natomiast to fachowo mówiąc: czas środkowoeuropejski letni. Tzw. czas zimowy obowiązuje od ostatniej niedzieli października, do ostatniej niedzieli marca

Swoje zegarki powinniśmy przestawić w nocy z 24 na 25 marca z godziny 2:00 na 3:00. Niestety jest jeden minus, a mianowicie to, że w niedzielę pośpimy godzinę krócej.

Po raz pierwszy w historii naszego kraju zmiany czasu na letni dokonano w 1977 roku. Podział czasowy na letni i zimowy sięga początków XX wieku. Czas letni, tzw. „czas wojenny”. wprowadzili go po raz pierwszy Niemcy, a zaraz po nich inne państwa walczące podczas I wojny światowej.

Ostatnio na temat zmiany czasu jest głośno. Jedni są za inni przeciw. Co w końcu ustalono? Parlament Europejski przegłosował na początku lutego 2018 roku rezolucję w sprawie zmiany czasu, ale jest ona dopiero wezwaniem Komisji Europejskiej do zmiany przepisów. W Europie jedynie mieszkańcy Islandii nie przestawiają zegarków.