Co powstaje obok Biedronki i Tesco?

Ogrodzony teren, koparka i głębokie wykopy na placu przy łączniku na przeciwko marketów przy ul. Hilgi Brzoski w Trzebnicy, wzbudzają ciekawość przychodniów.

Niektórzy pytali nas, czy powstaje tam kolejny market,

a może jakiś blok?

Sprawdziliśmy, okazuje się, że w tym miejscu powstaje coś zupełnie innego. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, teren kiedyś należał do Ukraińców, ale po wybuchu wojny na Krymie, właściciele zaniechali inwestycji i sprzedali nieruchomość. Teraz inwestorem jest firma Pegaz Nieruchomości Sp. z o.o., która zamierza zbudować stację benzynową wraz ze stacją LPG. Niestety nie udało nam się skontaktować z inwestorem, by poznać termin otwarcia, ale kierownik budowy powiedział, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace zakończą się za 3, góra 4 miesiące.

W Trzebnicy są w tej chwili

3 stacje benzynowe

Orlen, Intermarche i stacja firmy Matłok. Ceny paliwa są bardzo zbliżone na każdej z nich, ale są sporo wyższe niż np. na wrocławskich stacjach benzynowych.