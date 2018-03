Zmarła kobieta, która zatruła się czadem

Do tragedii doszło w poprzedni czwartek. Małżeństwo było w domu. Wieczorem córka zawiadomiła służby. Niestety, dla jej matki było już za późno. Czad, który zwany jest cichym zabójcą, doprowadził do śmierci kobiety.

W czwartek 8 marca, chwilę przed godz. 20 strażacy zostali wezwani do jednego z domów w Kotowicach (gmina Oborniki Śl.).

Kiedy dojechali na miejsce, była tam już policja i zespół ratownictwa medycznego. – Z informacji uzyskanych od policji wynikało, że w jednym z mieszkań znajduje się kobieta, a lekarz stwierdził jej zgon. Kiedy dojechali strażacy z Pęgowa, zespół ratownictwa medycznego, z drugim poszkodowanym – z mężczyzną, odjeżdżał do szpitala. Z relacji policjantów i lekarza wynikało, że mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla. Na miejscu była córka nieżyjącej kobiety i to ona zgłosiła zdarzenie. Jeszcze przed przyjazdem strażaków, zespół ratownictwa medycznego przewietrzył dom. Ze słów córki wynikało, że piec, który służył do ogrzewania mieszkanie był wygaszony, nie paliło się w nim od rana – powiedział nam Dariusz Zajączkowski, rzecznik prasowy trzebnickich strażaków. Jak dodał, kiedy strażacy dotarli do pieca, był już on całkiem zimny.

– Pomimo tego, że piec był zimny, a medycy już wcześniej przewietrzyli mieszkanie, kiedy strażacy sprawdzili miernikiem wielogazowym pomieszczenia, okazało się, że w jednym z pomieszczeń odczyt był pozytywny i w dodatku bardzo wysoki, co wskazywało na to, że czad utrzymywał się w mieszkaniu dość długo. Strażacy ponownie wywietrzyli cały dom i wtedy odczyty wskazały już zero – powiedział nam Dariusz Zajączkowski.

Akcja trwała blisko 1,5 godziny,

a zaangażowanych

było 14 strażaków

Piotr Dwojak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy poinformował nas, że policja prowadzi swoje czynności, aby wyjaśnić przyczynę tragedii. – Wstępne ustalenia potwierdzają, że kobieta zmarła wskutek zatrucia tlenkiem węgla – powiedział policjant.