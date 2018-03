Najechał na pieszą i uciekł

W poprzednim wydaniu opisaliśmy zdarzenie, do którego miało dojść 16 lutego, około godz. 6.20 rano. Jak powiedział nam oficer prasowy KPP w Trzebnicy, 56-leni mężczyzna najechał autem na 29-letnią kobietę, która przechodziła przez ulicę ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Obornikach Śląskie. Mężczyzna był trzeźwy, miał uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

Jak się jednak okazuje,

mężczyzna najechał na pieszą,

kiedy ta szła chodnikiem

Co więcej, poszkodowana kobieta (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) twierdzi, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a policjanci zatrzymali go dopiero w jego domu.

Do wypadku miało dojść około 20 metrów od kościoła przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego (od strony DPS-u).

Ciężko ranna kobieta

trafiła do szpitala

Jak mówi policja, kierowca nie został ukarany mandatem, ponieważ prowadzone jest postępowanie przygotowawcze i trafi przed sąd.