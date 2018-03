„Prawie bajki” – spotkanie uczniów z prawnikiem

Wiesz, kiedy zawiera się umowę? Czy „ignorantia iuris nocet” to tajemnicze zaklęcie? Kim jest mecenas? Co znaczy łacińskie „Dura lex, sed lex”? Kto odpowiada za wyrządzenie szkody – dziecko czy rodzice? Kiedy nie wystarczy powiedzieć „przepraszam”? Czy „polisa” i „policja” to to samo? Na te i inne pytania uczniowie z klasy 3a i 3 c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. poznali odpowiedzi podczas spotkań z panią prawnik Agnieszką Osowiecką.

Pani Agnieszka w oparciu o dwie książki Jakuba Skworza „Prawie bajki” – „Nieznajomość prawa szkodzi” oraz „Twarde prawo, ale prawo” wprowadziła dzieci w tajniki zagadnień prawniczych, przedstawiając sytuacje z życia codziennego bohaterów, uwikłanych w różnorodne problemy prawne.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Osowieckiej za przyjęcie zaproszenia i zorganizowanie bardzo ciekawych i pouczających spotkań.

Uczniowie i wychowawczynie p. Beata Olbert, p. Katarzyna Raduchowska